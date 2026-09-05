Urednica MasterChefa: 'Najtežji je časovni pritisk'

Tudi letošnjih 16 tekmovalcev je vstopilo z velikimi sanjami, na stranski tir so postavili svoje družine, prijatelje, kariere in vse podredili kuhanju. Čeprav gre v osnovi za razvedrilno oddajo, hud stres in velika želja po zmagi ustvarjata odlično podlago za težka čustva, zato je ekipa, ki stoji v zakulisju šova, izjemno pomembna. Urednica MasterChefa Katarina Šušterič je v Pogledu na svet v oddaji Svet na Kanalu A opisovala, da so tekmovalcem na voljo ves čas.
"Imamo ekipo, ki jim je dobesedno nenehno na voljo za pogovore in tudi nasvete, kako se lažje spopasti s stresom. Tekmovalci niso sami, skozi ves proces gremo z njimi. Skrbimo za dobro vzdušje v ekipi, v preteklosti smo jim denimo tik pred vstopom v kuhinjo tudi že predvajali motivacijsko glasbo, da je bil vstop pred sodnike manj stresen," pojasnjuje.
Sodniška trojica, Luka Jezeršek, Karim Merdjadi in Mojmir Šiftar, niso tam zato, da bi igrali kuharske bogove ali neusmiljene razsodnike, pač pa so zlasti vzor, mentorji in opora tekmovalcem, razlaga urednica. V ekipi se denimo še dobro spomnijo prejšnje sezone, ko je imela tekmovalka Barbara Poljanec, sicer odlična slaščičarka, veliko krizo pri peki palačink. Do nje je pristopil Jezeršek in ji pomagal premagati frustracijo, na koncu je prišla vse do finala. "Sodniki med snemanji zelo dobro spoznajo tekmovalce, za vsakega posebej vedo, kako ga motivirati za naprej. Sodniki želijo, da tekmovalci pokažejo največ, kar znajo, da jim uspe," dodaja urednica.
Tekmovalci vnaprej nikoli ne vedo, kakšen izziv jih čaka. "To vselej, brez izjeme, izvedo, ko vstopijo v kuhinjo. Torej, kakšne sestavine bodo imeli na voljo, koliko časa bodo lahko kuhali, kaj bodo morali pripraviti," pojasnjuje. Na vprašanje Nuše Lesar, ali so jim najbolj zahtevne težke naloge, kritika sodnikov ali časovni pritisk, brez oklevanja izstreli, da slednje.
Cilj oddaje je napredek, kar so tekmovalci v vseh dosedanjih sezonah že dobro spoznali. "Tudi ko ne snemamo, organiziramo kuharske tečaje za tekmovalce, kjer se učijo vse, od kuharskih osnov pa do zahtevnih tehnik, učijo se kombinirati sestavine in okuse," pojasnjuje sogovornica. Kljub temu, da tekmovalci med šovom ne živijo skupaj, jih večina življenje povsem podredi MasterChef izkušnji. "Nekateri dajo odpoved v službi, ker si res tako želijo začeti novo karierno pot in prepoznajo oddajo kot dobro odskočno desko," še sklene urednica kuharskega šova.
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