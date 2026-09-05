Urednica MasterChefa: 'Najtežji je časovni pritisk'

Tudi letošnjih 16 tekmovalcev je vstopilo z velikimi sanjami, na stranski tir so postavili svoje družine, prijatelje, kariere in vse podredili kuhanju. Čeprav gre v osnovi za razvedrilno oddajo, hud stres in velika želja po zmagi ustvarjata odlično podlago za težka čustva, zato je ekipa, ki stoji v zakulisju šova, izjemno pomembna. Urednica MasterChefa Katarina Šušterič je v Pogledu na svet v oddaji Svet na Kanalu A opisovala, da so tekmovalcem na voljo ves čas.

Urednica MasterChefa Katarina Šušterič je v oddaji Svet razkrila številne podrobnosti iz zakulisja snemanja. FOTO: Aljoša Kravanja

"Imamo ekipo, ki jim je dobesedno nenehno na voljo za pogovore in tudi nasvete, kako se lažje spopasti s stresom. Tekmovalci niso sami, skozi ves proces gremo z njimi. Skrbimo za dobro vzdušje v ekipi, v preteklosti smo jim denimo tik pred vstopom v kuhinjo tudi že predvajali motivacijsko glasbo, da je bil vstop pred sodnike manj stresen," pojasnjuje.

Tekmovalcem je ves čas na voljo strokovna opora, pred prihodom v kuhinjo jim predvajajo motivacijsko glasbo. FOTO: Aljoša Kravanja

Sveže epizode MasterChefa lahko spremljate od ponedelja do četrtka, ob 20. uri na POP TV, v videu na povezavi pa lahko slišite še več podrobnosti o zakulisju oddaje, ki jih je urednica Katarina Šušterič povedala v oddaji Svet na Kanalu A.

Sodniška trojica, Luka Jezeršek, Karim Merdjadi in Mojmir Šiftar, niso tam zato, da bi igrali kuharske bogove ali neusmiljene razsodnike, pač pa so zlasti vzor, mentorji in opora tekmovalcem, razlaga urednica. V ekipi se denimo še dobro spomnijo prejšnje sezone, ko je imela tekmovalka Barbara Poljanec, sicer odlična slaščičarka, veliko krizo pri peki palačink. Do nje je pristopil Jezeršek in ji pomagal premagati frustracijo, na koncu je prišla vse do finala. "Sodniki med snemanji zelo dobro spoznajo tekmovalce, za vsakega posebej vedo, kako ga motivirati za naprej. Sodniki želijo, da tekmovalci pokažejo največ, kar znajo, da jim uspe," dodaja urednica. Tekmovalci vnaprej nikoli ne vedo, kakšen izziv jih čaka. "To vselej, brez izjeme, izvedo, ko vstopijo v kuhinjo. Torej, kakšne sestavine bodo imeli na voljo, koliko časa bodo lahko kuhali, kaj bodo morali pripraviti," pojasnjuje. Na vprašanje Nuše Lesar, ali so jim najbolj zahtevne težke naloge, kritika sodnikov ali časovni pritisk, brez oklevanja izstreli, da slednje.

Cilj MasterChefa je tekmovalcem predati kuharsko znanje, kar sodelujoči s pridom izkoristijo. FOTO: Aljoša Kravanja