Urgenca bo postala gradbišče, pričakujte motnje pri obravnavi

V ponedeljek 27. maja se bo pričela obsežna prenova enega najbolj obremenjenih delov našega zdravstva - prenova Urgentnega kirurškega bloka v UKC Ljubljana. Manjši del tega dela urgence so sicer obnovili že pred leti, a so se gradbena dela v začetku leta 2020 ustavila zaradi epidemije. Takrat so obnovili približno tretjino prostorov, kar je predstavljalo lažji del.

A zdaj bo, tako je razbrati iz pojasnil vodje Urgentnega kirurškega bloka Uroša Tominca, precej težje. "Takrat smo prenavljali prostore, ki so bili na obrobju kirurškega bloka in ki so bili izpraznjeni. Zdaj pa začenjamo s prenovo centralnega dela Urgentnega kirurškega bloka, kjer bomo ob obnovi morali obravnavati tudi paciente." To pa pomeni motnje pri obravnavi poškodovanih. Pričakovati je, da bo treba na ljubljanski urgenci na obravnavo čakati dlje, prav tako pa bo najverjetneje tudi sama obravnava daljša. Mimogrede, ljubljansko urgenco dnevno obišče na stotine bolnikov, v najbolj obremenjenih dneh pa številka preseže tudi 1500 pacientov.

"Zaposleni bodo razdrobljeni, delali bodo na različnih lokacijah in upamo, da to ne bo pustilo prevelikih posledic. Trudili se bomo vse paciente obravnavati strokovno in ustrezno, ampak do motenj bo prišlo, zato javnost res prosimo za razumevanje," je v izjavi, ki si jo lahko ogledate spodaj, še povedal Tominec.