Urgenca pod pritiskom: primerov gripe vse več

"To nas upravičeno skrbi, saj pomeni dodaten in izjemen pritisk na urgenco UKC Ljubljana ter povečane potrebe po bolniških posteljah. V UKC Ljubljana smo že novembra, dodatno pa tudi v tem mesecu, povečali posteljne kapacitete," so sporočili z ljubljanskega UKC.
Kot so dodali, so na točki, ko z velikimi težavami zagotavljajo dodatne kapacitete. "Zato prosimo in pozivamo k odgovorni in solidarni drži vse zdravstvene ustanove v državi – tako splošne bolnišnice kot izvajalce na primarni ravni – da v prazničnem času pacienti na nobeni ravni zdravstvenega varstva ne ostanejo pred priprtimi vrati," so zapisali.
Večina prehladnih obolenj ne sodi na urgenco terciarne bolnišnice, saj so lahko pacienti ustrezno obravnavani na primarni ali regionalni ravni, so pojasnili.
"Vsem, ki pri sebi zaznate bolezenske znake, zato toplo priporočamo, da zaradi zaščite svojih bližnjih, zlasti oseb iz navedenih rizičnih skupin, začasno omejite stike oziroma dosledno upoštevate splošne ukrepe za preprečevanje širjenja okužb, kot so nošenje zaščitnih mask in razkuževanje rok," so še pozvali prebivalce.
