Slovenija

Urgenca pod pritiskom: primerov gripe vse več

Ljubljana, 24. 12. 2025 11.29 pred 52 minutami 1 min branja 5

Avtor:
D. S.
Obisk ljubljanske urgence

Na urgenci UKC Ljubljana med napotenimi in obravnavanimi pacienti v zadnjih tednih opažajo izrazito naraščanje števila potrjenih primerov gripe. V primerjavi s prejšnjim tednom je v tem tednu število bolnikov s potrjeno okužbo z gripo za kar tretjino višje.

"To nas upravičeno skrbi, saj pomeni dodaten in izjemen pritisk na urgenco UKC Ljubljana ter povečane potrebe po bolniških posteljah. V UKC Ljubljana smo že novembra, dodatno pa tudi v tem mesecu, povečali posteljne kapacitete," so sporočili z ljubljanskega UKC.

Kot so dodali, so na točki, ko z velikimi težavami zagotavljajo dodatne kapacitete. "Zato prosimo in pozivamo k odgovorni in solidarni drži vse zdravstvene ustanove v državi – tako splošne bolnišnice kot izvajalce na primarni ravni – da v prazničnem času pacienti na nobeni ravni zdravstvenega varstva ne ostanejo pred priprtimi vrati," so zapisali.

Ljubljanska urgenca
Ljubljanska urgenca
FOTO: Damjan Žibert

Večina prehladnih obolenj ne sodi na urgenco terciarne bolnišnice, saj so lahko pacienti ustrezno obravnavani na primarni ali regionalni ravni, so pojasnili.

"Vsem, ki pri sebi zaznate bolezenske znake, zato toplo priporočamo, da zaradi zaščite svojih bližnjih, zlasti oseb iz navedenih rizičnih skupin, začasno omejite stike oziroma dosledno upoštevate splošne ukrepe za preprečevanje širjenja okužb, kot so nošenje zaščitnih mask in razkuževanje rok," so še pozvali prebivalce.

urgenca ukc gripa primeri bolezen

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jedupančpil
24. 12. 2025 12.25
kva delate z gripo na urgenci? lekadol pa c vitamin pa ležat.... maarija kam smo prsli
Odgovori
0 0
miska50
24. 12. 2025 12.18
Obvezno cepljenje za vse in pika.
Odgovori
-1
0 1
mitja123123
24. 12. 2025 12.24
Cepi se in pusti druge na miru.
Odgovori
0 0
ptuj.si
24. 12. 2025 11.55
Anticepilcev ne sprejemati.... Oni ne verjamejo v viruse in bakterije.
Odgovori
+0
1 1
mitja123123
24. 12. 2025 12.25
Ja in naj nas pustijo na miru že enkrat. Na urgenci pa itak večinoma tisi, ki so bili cepljeni proti gripi. Ovce pa še kar čakate na čudežni šus.
Odgovori
0 0
