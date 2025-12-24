Urgenca pod pritiskom: primerov gripe vse več

"To nas upravičeno skrbi, saj pomeni dodaten in izjemen pritisk na urgenco UKC Ljubljana ter povečane potrebe po bolniških posteljah. V UKC Ljubljana smo že novembra, dodatno pa tudi v tem mesecu, povečali posteljne kapacitete," so sporočili z ljubljanskega UKC.

Kot so dodali, so na točki, ko z velikimi težavami zagotavljajo dodatne kapacitete. "Zato prosimo in pozivamo k odgovorni in solidarni drži vse zdravstvene ustanove v državi – tako splošne bolnišnice kot izvajalce na primarni ravni – da v prazničnem času pacienti na nobeni ravni zdravstvenega varstva ne ostanejo pred priprtimi vrati," so zapisali.