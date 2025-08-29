Svetli način
Slovenija

PRENOS V ŽIVO: Vodstvo UKC Ljubljana o razmerah na urgenci

Ljubljana, 29. 08. 2025 09.53 | Posodobljeno pred 19 minutami

M.S.
22

Po tem, ko so se v javnosti v zadnjih dneh pojavile kritike domnevno neznosnih razmer na ljubljanski urgenci, bo vodstvo UKC Ljubljana na novinarski konferenci spregovorilo o aktualnih izzivih, predstavili pa bodo tudi predloge izboljšav.

Na novinarski konferenci bodo spregovorili generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug, v. d. strokovnega direktorja Gregor Norčič in vodja internistične prve pomoči Hugon Možina. 

Društvo Srebrna nit je v tem tednu v javnem pismu pozvalo k ureditvi neznosnih razmer v ljubljanskem kliničnem centru. 

Med težavami obravnave na urgentnem oddelku so izpostavili dolge čakalne vrste in nehumane pogoje za čakajoče. Med drugim so navedli, da starejši bolniki poročajo o menjavi plenic, siljenju na izločanje vanjo ali nočno posodo ter izvajanje diagnostičnih in terapevtskih intervencij kar na hodniku. "Smrt hudo bolnega na ozkem vozičku na hodniku in vsem na očeh postaja nova normalnost," so izpostavili.

Urgenca
Urgenca FOTO: Damjan Žibert
urgenca ukc ljubljana
KOMENTARJI (22)

2mt8
29. 08. 2025 10.17
Problem je v temu, ker na urgenco hodijo ljudje brez hujših poškodb. Npr. manjše opekline, zatrgan noht, itd.
LeviVIRUS
29. 08. 2025 10.14
+2
Golobizem kriv več ali manj vsega, zdej morajo pa oni odgovarjat. Unicil vse česar se dotakne oziroma samo pogleda.
kick.your-ass
29. 08. 2025 10.14
+2
Pa v Celju je se tako, da dezurnemu zdravniku (splošnemu) v zdravstveni dom ne moreš oz noče te vzeti. So dogovorjeni med seboj da ne jemljejo bolnikov. Mores biti že res posiljen. Amoak tega ne bo niche raziskal. Polovica Celjanov s katerimi govorim sploh me vedo da obstaja ta dežurni, mislio da so dezurno ambulanto ukinili. Zdravniki tam ležijo in pobirajo naš denar
kick.your-ass
29. 08. 2025 10.12
Alenka iz stranke Absolutno se ravno jvali kako je dala za ceste milijard. Mogoče bi kaj dalal za zdravstvo
traparija
29. 08. 2025 10.12
+2
volili ste komuniste, ne zdej sanjat švicarskih privat klinik. dobili ste kar ste volili, ne zdej mjavkat. imate kar si zasluzite. mogoce imate se prevec.
JanezNovakJohn
29. 08. 2025 10.20
Ali rabiš okulista?
devote
29. 08. 2025 10.12
+1
standardne in neurgentne lahko takoj na vratih zavrnete in napotite nazaj tistemu ki jih je tja poslal.
mercedesw201fan
29. 08. 2025 10.11
+4
uporno si zatiskamo oči in skrivamo za globalizacijo in nekim navideznim napredkom... naše zdravstvo je 70 let zaostalo... vse kar ŠE imamo kar nismo uničili oz. razprodali je bilo narejeno v Avstroogrski in Jugoslaviji...tudi ta bolnica...Evropa je zbolela, razdor med ljudmi exponentno narašča... krade se na vsakem vogalu....ljudje smo pokvarjeni, denar nas kvari, ne spoštujemo več osnovnih vrednost kot so družina, ljubezen, resnicoljubnost, pravičnost, poštenje, odgovornost, mir, prijateljstvo, zdravje, življenje, solidarnost, spoštovanje, zaposlenost,
VladdyDaddy
29. 08. 2025 10.10
+1
Vedno ko sem čakal na zdravnika ali pa na urgenci je bilo skoraj polovica ljudi tam brezveze. Pa ne rabis hodit vsakič pri 37 stopinj vročine in malo kašlja do zdravnika
medusa
29. 08. 2025 10.13
+1
Ti ni jasno ,da je ogromno ljudi brez zdravnika in nimajo druge ,kot da gredo tja????! Da je veliko starih in neveščih dela z računalnikom ???!!! A taki naj po tvoje kar krepnejo?!!!!!! NO TUDI TEBE ČAKA STAROST !
zvoneti
29. 08. 2025 10.10
+3
Najbolj pomembno je, da bomo zapravljali milijarde za orožje za nevidnega sovražnika. Nimamo pa osnovnih zadev urejenih kot je dostop do zdravnika, o urgencah raje nebi, 70% upokojencev ima pokojnine pod pragom revščine, večina delovnih ljudi je na minimalcu......skratka nekaj je hudo narobe z nami vsemi, ki to gledamo in podpiramo nesposobneže, ki v parlamentu skrbijo predvsem za svojo rit levi in desni že 30 let.
CabezaDeTopo
29. 08. 2025 10.05
+4
Afrika!!!!
Protoc
29. 08. 2025 10.05
+2
Po 2svetovni vojni ko ni bilo cest je Jugoslavija postavila na noge vse kar vidite..tudi to bolnico je izgradila..pazite iz 2svetovne vojne govorim..govorim o rusevinah itd..jugoslavija se zadolzila kot vsi pravijo, da smo komaj odplacali..ja seveda!!! Imeli smo velike obrate, proizvodnje..itd..Slovenija je danes 3x več zadolzena od Jugoslavije in VSE prozvodnje in obrate je skoraj prodala ostal gorenjka pa se 3-4..povejte z čem naj mi odplacamo dolg ki so ga naredili v zadnjih 10letih..a za davki ki jih na narod nalagajo?? Meni je tako veselo ko narod sedi i veselo gleda..
Uporabnik1932330
29. 08. 2025 10.12
+2
++++
zvoneti
29. 08. 2025 10.15
+1
Bravo za komentar, upam, da se bodo ljudje zbudili in nehali nasedati na leve in desne. Štejejo samo rezultati, ki pa so prazni za vse, ki tam gnezdijo.
dujedrag
29. 08. 2025 10.03
+3
Slovenija...najbolja država balkana....počakajmo še 15 let
traparija
29. 08. 2025 10.02
+3
volili ste komuniste, ne zdej sanjat švicarskih privat klinik. dobili ste kar ste volili, ne zdej mjavkat.
alko10000
29. 08. 2025 10.13
Seveda prav maš komunisti so to vse zgradil tvoji Peterleti Pučniki...pa so to vse privatiziral...fabrike izmolzli kupli pa stavbe in stroje za male pare jaz bi tud tak firmo dobil....
zvoneti
29. 08. 2025 10.01
+1
Sramota, da se to dogaja v današnjih časih v kao bogati razviti državi, vse dogovorne odstranit z delovnega mesta.
Uporabnik1932330
29. 08. 2025 10.11
-2
Ko boš bolan ne išči zdravnika ampak janšata-te bo on popravil.
Smuuki
29. 08. 2025 10.17
Malo zi pobrkljal stvari. Jenula in glas ljudstva bomo prosili za pomoč. Vse je po njihovem scenariju pa nihče ni zadovoljen. Je morda razmišljanje jenula škodljivo? Si že kdaj pomislil na to?
zvoneti
29. 08. 2025 10.18
Uporabnik; meni Janša zadnja oseba, ki bi ji zaupal vodenje države, vsi levi nesposobneži pa takoj za njem, kaj vam ni jasno, briga me za leve in desne, na to nasedajo samo ovce.
