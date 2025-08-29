PRENOS V ŽIVO: Vodstvo UKC Ljubljana o razmerah na urgenci

Na novinarski konferenci bodo spregovorili generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug, v. d. strokovnega direktorja Gregor Norčič in vodja internistične prve pomoči Hugon Možina.

Društvo Srebrna nit je v tem tednu v javnem pismu pozvalo k ureditvi neznosnih razmer v ljubljanskem kliničnem centru.

Med težavami obravnave na urgentnem oddelku so izpostavili dolge čakalne vrste in nehumane pogoje za čakajoče. Med drugim so navedli, da starejši bolniki poročajo o menjavi plenic, siljenju na izločanje vanjo ali nočno posodo ter izvajanje diagnostičnih in terapevtskih intervencij kar na hodniku. "Smrt hudo bolnega na ozkem vozičku na hodniku in vsem na očeh postaja nova normalnost," so izpostavili.