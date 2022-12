Urgence pokajo po šivih: manko zdravnikov in čas gripe

Ob pomanjkanju osebnih zdravnikov in kroženju respiratornih obolenj na več urgencah po Sloveniji poročajo o velikem navalu in preobremenjenosti. Na Golniku decembra obravnavajo za 50 odstotkov več bolnikov kot v tednih pred tem, v Ljubljani in Mariboru pa pacienti zaradi prezasedenih postelj na urgencah preživijo več ur.

V celotnem letu 2021 so v mariborskem urgentnem centru obravnavali 91.000 bolnikov, letos pa že več kot 108.000.

Na Kliniki Golnik, UKC Maribor ter UKC Ljubljana zaradi respiratornih obolenj že cel mesec zaznavajo povečano število bolnikov. K temu so pripomogle tudi težave z dostopnostjo do družinskih zdravnikov. Pacienti zato na obravnavo čakajo več ur, zdravniški delavci pa so izčrpani. Na UKC Maribor sicer zagotavljajo, da so bolniki pregledani v predpisanih okvirjih. Dodali so, da po pomoč prihajajo bolniki z različnimi težavami, a da se pozna porast sezone respiratornih obolenj, zgolj gripe, koronavirusa in respiratornega sincicijskega virusa (RSV), je v izjavi za medije povedal zdravnik Andrej Hohnec. Tudi na Golniku se spopadajo predvsem z zdravljenjem omenjenih obolenj, pojavljajo pa se tudi primeri pnevmokokne pljučnice. Večji pritisk na urgenco pripisuje tudi razmeram na primarni ravni, kjer primanjkuje družinskih zdravnikov, zato se ljudje po pomoč obračajo na urgentne centre, ki delujejo nepretrgoma.

"Ravno ti nenujni bolniki, ki jih je od 75 do 80 odstotkov, so problem, ki hromi celo urgenco," opozarjajo v Ljubljani.

Do večjega navala bolnikov prihaja tudi zaradi praznikov, saj je dostopnost do primarnega nivoja zdravstva v tem času manjša. Zato ljudi poziva k skrbi za svoje zdravje, pa tudi k cepljenju proti gripi, kar je še posebej smiselno za posameznike z dejavniki tveganja za težji potek bolezni. Maribor: Bolniki z nenujnimi stanji lahko pridejo, a bodo čakali dlje Na vprašanje, kaj naj stori posameznik, ki se denimo slabo počuti in ima vročino, pred januarjem pa nima možnosti pregleda pri družinskem zdravniku, je odgovoril, da bodo na urgenci pogledali vsakega, ki pride po pomoč. Kako hitro bo posameznik na vrsti, pa bo odvisno od njegovega zdravstvenega stanja, ki ga bodo ugotavljali s triažo. Ob tem je navedel primer bolnika s pridruženo gripo, ki je v urgentni center prišel ob 2. uri minulo noč, a bo na oddelek zaradi pomanjkanja postelj najverjetneje sprejet šele popoldne. "Ko se bo sezona gripe popolnoma razvila, pričakujemo, da bo tega še več," je opozoril. Bojijo se, da v nekem trenutku tudi na urgenci ne bi imeli proste postelje.

Ob tem je navedel primer bolnika s pridruženo gripo, ki je v urgentni center prišel ob 2. uri minulo noč, a bo na oddelek zaradi pomanjkanja postelj najverjetneje sprejet šele popoldne.

V celotnem letu 2021 so v mariborskem urgentnem centru obravnavali 91.000 bolnikov, letos pa že več kot 108.000. Med obravnavanimi bolniki je delež takih, katerih zdravstveno stanje je ogrožajoče, manjši, je pojasnil Hohnec. Urgentno pomoč po njegovi oceni zares potrebuje okoli 10 odstotkov obravnavanih bolnikov, so pa med njimi tudi taki, ki bi se jim lahko zdravstveno stanje poslabšalo, ker ne pridejo do obravnave pri svojem izbranem zdravniku. Na Kliniki Golnik trenutno zdravijo 101 osebo bodisi zaradi okužb bodisi zaradi drugih težav. Zaradi povečanih potreb so odprli nekaj dodatnih postelj za bolnike z gripo, kolikor je bilo možno zaradi pomanjkanja zdravstvenega osebja, in nekaj akutnih postelj, da bi predvsem dežurnim zdravnikom vsaj minimalno olajšali zagate, ki jih doživljajo v urgentni ambulanti ob krepko povečanem napotovanju bolnikov s primarne ravni zdravstva. Ljubljanski delavci v zdravstvu obremenjenost sistema opažajo predvsem na internistični prvi pomoči na UKC Ljubljana kot tudi na službi nujne medicinske pomoči ZD Ljubljana. Kot pravijo na internistični prvi pomoči UKC Ljubljana, takšne gneče ne pomnijo. A opažajo, da je med prišleki več takih, ki nujne medicinske pomoči ne potrebujejo.

Poudarjajo, da je internistična prva pomoč le del ljubljanske urgence, kjer obravnavajo najtežje bolnike – preteklo nedeljo je bilo takih kar 300.

"Ravno ti nenujni bolniki, ki jih je od 75 do 80 odstotkov, so problem, ki hromi celo urgenco," opozarjajo. Tako število nenujnih bolnikov na urgenci pomeni veliko varnostno tveganje za nujne bolnike, ki ga skušajo zmanjšati z ustrezno triažo. Ker zato nenujni bolniki na pregled čakajo več ur, prihaja do vedno pogostejših izpadov, izsiljevanja, tudi groženj s streljanjem, so še pojasnili. Poudarjajo, da je internistična prva pomoč le del ljubljanske urgence, kjer obravnavajo najtežje bolnike – preteklo nedeljo je bilo takih kar 300. Vsak dan v zadnjem času sicer obravnavajo okoli 100 bolnikov, največ ponoči in zaradi zdravstvenih težav zaradi gripe, respiratornega sincicijskega virusa ali covida-19, ki so dodatno poslabšali stanje kroničnih bolnikov, v največ primerih pljučnih in srčnih.

Golnik: Zaradi bolezni, nege in porodnišk primanjkuje zaposlenih Na Golniku se poleg za polovico več obiskov spopadajo tudi z odsotnostmi zaposlenih zaradi bolezni, nege bolnih otrok, porodniških odsotnosti in daljših bolniških odsotnosti, ki so jih nastopili v preteklih mesecih, so pojasnili."Ob navedenem je jasno, da se je breme za vse trenutno aktivne zdravstvene delavce občutno povečalo. Vsak dodatni, nenadni izpad zaradi bolezni ali nege pomeni samo krepke dodatne težave pri organizaciji dela," so opomnili. Kljub temu dodajajo, da nenujnih storitev zaradi povečanih obremenitev zaenkrat še ne odpovedujejo, le v posameznih pulmoloških subspecialnostih so nekoliko upočasnili dotok vnaprej načrtovanih sprejemov, kar pa ne velja za diagnostiko tumorjev.