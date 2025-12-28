Urgence pokajo po šivih, po pomoč pa, ker mu je ChatGPT rekel, da ima gobavost

Smrkavi nosovi, kašelj, nemiren otroški jok in vrsta bolnikov z maskami, ki se vije po hodniku. Prizori teh dni z Urgentnega centra Zdravstvenega doma v Kamniku.
Če na večino sobot v letu v kamniški urgentni ambulanti obravnavajo med 30 in 40 pacientov, so jih samo včeraj kar 80. "Pritisk je precejšen, prevladujejo okužbe dihal, veliko je tudi bolnih otrok, pri čemer je prevladujoč faktor gripa," razlaga Sašo Rebolj, direktor Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik.
Tistih, ki čakajo na pregled, je toliko, da je v čakalnici zmanjkalo stolov. "Poleg svojega dela, pacientov, ki resnično potrebujejo pomoč, se ukvarjamo tudi s takšnimi stvarmi, ki bi se jih dalo rešiti pred ali po praznikih," poudarja diplomirani zdravstvenik Nedeljko Grgić.
Na primer s pacienti, ki pridejo na urgenco, da bi podaljšali stare napotnice ali pa so preprosto prehlajeni. "Da kašlja že 14 dni in se je prišel pokazati na božični dan. Ali pa: da ima občutek vode v ušesu, ki se mu sedaj pretaka v drugo uho," Grgić opisuje nekatere nenujne primere.
Zaradi poplave informacij na spletu in družbenih omrežjih – ljudje sami prepogosto presojajo, da nujno rabijo pomoč, pa se nato izkaže, da sploh ni tako – opozarja Rebolj. Kar povzroča hudo obremenjenost za zaposlene in neupravičeno daljša čakanje res bolnim. "Dobivamo raznorazne informacije o tem, kako se je nekomu nekje nekaj zgodilo in potem nas skrbi, da se ne bo to zgodilo ravno nam," pravi. "Včeraj je prišel prestrašen gospod, ki ga je zaradi nekih izpuščajev skrbelo, da ima gobavost. Ko smo ga vprašali, kako je sploh prišel na to idejo, je rekel, da mu je ChatGPT odgovoril, da ima najverjetneje gobavost in mu svetoval obisk urgentne ambulante," dodaja Grgić.
Na urgenco pridejo, ker zaradi praznikov 'v kosu' osebni zdravniki ponekod dlje časa ne delajo. "Nekih dežurnih ambulant po Sloveniji ni in je urgenca edina lokacija, kamor pravzaprav sploh lahko greš," priznava direktor kamniškega zdravstvenega doma. Ob tem pa še svari, da država načrtuje dodatno krčenje urgentnih točk, kar bi lahko pritiske na obstoječe službe zaskrbljujoče povečalo. Zato še enkrat poziv ljudem: vsako stanje res ne potrebuje nujne obravnave.
