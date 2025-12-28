Naslovnica
Urgence pokajo po šivih, po pomoč pa, ker mu je ChatGPT rekel, da ima gobavost

Ljubljana, 28. 12. 2025 19.34

Avtor:
Lara Bogataj
Gripa

Kaže na vrhunec virusnih in bakterijskih okužb – polne so čakalnice dežurnih ambulant, urgence pokajo po šivih. Gripa, izjemno povečano število vnetij ušes, pa črevesne okužbe. In znova pozivi z vseh koncev, naj ljudje ne iščejo pomoči pri dežurnih službah zaradi nekoliko povišane temperature ali drugih nenujnih stanj. Medtem namreč, ko so zdravstveni delavci na robu zmogljivosti, obupano poročajo o bizarnih primerih – ko nekateri iščejo pomoč, ker jim je obisk urgence priporočila umetna inteligenca.

Smrkavi nosovi, kašelj, nemiren otroški jok in vrsta bolnikov z maskami, ki se vije po hodniku. Prizori teh dni z Urgentnega centra Zdravstvenega doma v Kamniku.

Če na večino sobot v letu v kamniški urgentni ambulanti obravnavajo med 30 in 40 pacientov, so jih samo včeraj kar 80. "Pritisk je precejšen, prevladujejo okužbe dihal, veliko je tudi bolnih otrok, pri čemer je prevladujoč faktor gripa," razlaga Sašo Rebolj, direktor Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik.

Tistih, ki čakajo na pregled, je toliko, da je v čakalnici zmanjkalo stolov. "Poleg svojega dela, pacientov, ki resnično potrebujejo pomoč, se ukvarjamo tudi s takšnimi stvarmi, ki bi se jih dalo rešiti pred ali po praznikih," poudarja diplomirani zdravstvenik Nedeljko Grgić.

Na primer s pacienti, ki pridejo na urgenco, da bi podaljšali stare napotnice ali pa so preprosto prehlajeni. "Da kašlja že 14 dni in se je prišel pokazati na božični dan. Ali pa: da ima občutek vode v ušesu, ki se mu sedaj pretaka v drugo uho," Grgić opisuje nekatere nenujne primere.

Gripa in druge viroze so na vrhuncu. Zdravniki ob tem sporočajo: Ne iščite za vsak prehlad zdravniške pomoči, urgence pokajo po šivih. "V zadnjem času primanjkuje kmečke pameti in starih babičinih receptov, vse več pa prevladuje ChatGPT," je jasen diplomirani zdravstvenik Nedeljko Grgić.

Zaradi poplave informacij na spletu in družbenih omrežjih – ljudje sami prepogosto presojajo, da nujno rabijo pomoč, pa se nato izkaže, da sploh ni tako – opozarja Rebolj. Kar povzroča hudo obremenjenost za zaposlene in neupravičeno daljša čakanje res bolnim. "Dobivamo raznorazne informacije o tem, kako se je nekomu nekje nekaj zgodilo in potem nas skrbi, da se ne bo to zgodilo ravno nam," pravi. "Včeraj je prišel prestrašen gospod, ki ga je zaradi nekih izpuščajev skrbelo, da ima gobavost. Ko smo ga vprašali, kako je sploh prišel na to idejo, je rekel, da mu je ChatGPT odgovoril, da ima najverjetneje gobavost in mu svetoval obisk urgentne ambulante," dodaja Grgić.

Na urgenco pridejo, ker zaradi praznikov 'v kosu' osebni zdravniki ponekod dlje časa ne delajo. "Nekih dežurnih ambulant po Sloveniji ni in je urgenca edina lokacija, kamor pravzaprav sploh lahko greš," priznava direktor kamniškega zdravstvenega doma. Ob tem pa še svari, da država načrtuje dodatno krčenje urgentnih točk, kar bi lahko pritiske na obstoječe službe zaskrbljujoče povečalo. Zato še enkrat poziv ljudem: vsako stanje res ne potrebuje nujne obravnave.

Po smrti 37-letnika tožilstvo vložilo obtožnico zoper šest policistov

Slovensko mesto, ki med prazniki velja za najlepše v Evropi

