Urgence pokajo po šivih, po pomoč pa, ker mu je ChatGPT rekel, da ima gobavost

Smrkavi nosovi, kašelj, nemiren otroški jok in vrsta bolnikov z maskami, ki se vije po hodniku. Prizori teh dni z Urgentnega centra Zdravstvenega doma v Kamniku.

Če na večino sobot v letu v kamniški urgentni ambulanti obravnavajo med 30 in 40 pacientov, so jih samo včeraj kar 80. "Pritisk je precejšen, prevladujejo okužbe dihal, veliko je tudi bolnih otrok, pri čemer je prevladujoč faktor gripa," razlaga Sašo Rebolj, direktor Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik.

Tistih, ki čakajo na pregled, je toliko, da je v čakalnici zmanjkalo stolov. "Poleg svojega dela, pacientov, ki resnično potrebujejo pomoč, se ukvarjamo tudi s takšnimi stvarmi, ki bi se jih dalo rešiti pred ali po praznikih," poudarja diplomirani zdravstvenik Nedeljko Grgić.

Na primer s pacienti, ki pridejo na urgenco, da bi podaljšali stare napotnice ali pa so preprosto prehlajeni. "Da kašlja že 14 dni in se je prišel pokazati na božični dan. Ali pa: da ima občutek vode v ušesu, ki se mu sedaj pretaka v drugo uho," Grgić opisuje nekatere nenujne primere.