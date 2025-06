'Urgentna medicina v Sloveniji je na žalost klinično mrtva'

Zaposleni v urgentnem centru Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor so ob dnevu urgentne medicine ponovno opozorili na nevzdržnost obstoječega sistema urgentne medicine v državi, zaradi česar trpijo tako zaposleni kot bolniki. Zato terjajo takojšne ukrepe za ureditev sistema.

"Urgentna medicina na nivoju urgentnih centrov v Sloveniji je na žalost klinično mrtva," je na današnji novinarski konferenci poudaril namestnik predstojnika mariborskega urgentnega centra Andrej Hohnec. Ena največjih težav je pomanjkanje kadra, zaradi česar so obstoječe ekipe še bolj obremenjene, kar dodatno zmanjšuje zanimanje za ta poklic. "V Sloveniji v kliničnem okolju deluje trenutno okoli 200 specialistov in specializantov urgentne medicine, od tega v urgentnih centrih, ki so osnovni gradnik tega sistema, samo četrtina. Vsi niso polno zaposleni; polno zaposlenih specialistov v urgentnih centrih je okoli 30, od tega polovica v Urgentnem centru v Mariboru. Niti za en avtobus nas ni dovolj," je ponazoril Hohnec.

Ena največjih težav je pomanjkanje kadra. FOTO: Bobo icon-expand

Zaradi zahtevnih delovnih pogojev manjka tudi ostalega kadra, težava je med drugim tudi nepretočnost sistema, zaradi česar bolniki dlje časa ostajajo v urgentnih centrih. Odgovornost za to po besedah Hohneca nosijo dosedanja zdravstvena politika in vodstva javnih zdravstvenih zavodov. "Nikjer nismo zasledili prave naklonjenosti ali pravih ukrepov, ki bi spodbujali k izboru te specialnosti, k zaposlitvi v urgentnih centrih ali temu, da bi ljudje v teh sistemih ostali. Veliko prispeva neurejenost sistema, med drugim nejasnost karierne poti urgentnega zdravnika in težavno delovišče kot tako," je pojasnil. Po njegovih besedah se urgentna medicina že nekaj let "bori za preživetje", a pri odločevalcih kljub številnim opozorilom nima posluha. Poudaril je, da so predlogi ukrepov za ureditev sistema že dlje časa znani, treba jih je samo udejanjiti.

Dve tretjini pacientov nista življenjsko ogroženi