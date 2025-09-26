Svetli način
Slovenija

Urgentni center Trbovlje zaradi težav s kadri zapirajo

26. 09. 2025 13.31

STA , N.L.
Trboveljski urgentni center se po odhodu sodelavcev Zdravstvenega doma (ZD) Trbovlje julija lani z delovišča urgentnega centra sooča s hudimi težavami v delovanju. Center ne more več delovati na zakonsko predpisan način in bo od srede zaprt, če se sodelavci ne bodo vrnili, so sporočili iz trboveljske bolnišnice.

Kot so pojasnili v sporočilu trboveljske bolnišnice, so bili odgovorni v zvezi s tem že večkrat opozorjeni, vendar do vrnitve sodelavcev ZD na delovišče urgentnega centra, za kar so sicer plačani, ni prišlo.

Strokovni svet trboveljske bolnišnice je zato sprejel sklep, da od srede urgentni center zapre vrata, zdravstveni delavci in sodelavci pa bodo svoje delo opravljali v okviru drugih oddelkov in enot, v katerih se izvaja dejavnost trboveljske bolnišnice.

Odločitev bo veljala, dokler se delovanje enote za hitre preglede, za katero je odgovoren ZD Trbovlje, ne prenese nazaj v prostore urgentnega centra.

Težave v Urgentnem centru Trbovlje (fotografija je simbolična).
Težave v Urgentnem centru Trbovlje (fotografija je simbolična). FOTO: Damjan Žibert

"Dodatno obremenili urgentna centra Ljubljana in Celje"

Navedbe predstavnikov ZD Trbovlje, da ni dovolj človeških resursov, je vodstvo trboveljske bolnišnice označilo za neutemeljeno, saj da se je število dežurnih ekip na primarni ravni v zadnjih desetih letih povečalo.

"Zavedamo se, da bodo s tem pomembno dodatno obremenili urgentna centra Ljubljana in Celje. Vendar so vsa prizadevanja z naše strani za strokovno varno in bolj organizirano delo, ki bi zmanjšala tudi kadrovsko obremenitev sosednjih zdravstvenih domov, predvsem pa poskrbela za ustrezno obravnavo bolnikov na ravni urgentne medicine Zasavja, bila neuspešna. Kljub zavedanju odgovornih, da trboveljski urgentni center deluje v nasprotju s pravnimi akti in na moralni pogon zaposlenih, rešitev ni bilo dosežena," so še zapisali v trboveljski bolnišnici.

Izpostavili so, da od 1. julija lani enota za hitre preglede v urgentnem centru bolnišnice Trbovlje, ki bi jo moral zagotavljati ZD Trbovlje, ne deluje več, saj da je ta enota samovoljno zapustila prostore urgence ter odšla delo opravljat na lokacijo ZD Trbovlje.

V to enoto po navedbah trboveljske bolnišnice pride 70 odstotkov bolnikov, ki potrebujejo hitro obravnavo. Ker nimajo zadostnega kadra, bi morali te bolnike zavračati in jih pošiljati v zasavske zdravstvene domove.

V bolnišnici so opozorili, da bolniki, ki bi morali biti oskrbljeni s strani ZD Trbovlje, obremenjujejo sekundarno raven, torej sistem bolnišnice, ki je že sicer kadrovsko podhranjen. ZD Trbovlje pa za te bolnike dobi tudi sredstva in ima na voljo kader za ustrezno obravnavo, so zatrdili v bolnišnici.

Dodali so, da so njihovi zdravstveni delavci eno leto izkazovali lojalnost naprej bolnikom in tudi državi kot ustanovitelju, sedaj pa teh obremenitev ne zmorejo več. Posledično so se soočili tudi z dvema odhodoma specializantov iz bolnišnice, vzrok za odhod pa je vidijo v povečanem obsegu dela in daljšanju delovnega časa.

urgentni center Trbovlje kadrovske težave zdravstvena oskrba zaprtje urgentnega centra ZD Trbovlje
