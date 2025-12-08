Urgentni centri pod velikim pritiskom zaradi gripe, bolnike preusmerjajo

"Vsak sistem ima svoje omejitve, tudi urgentni center," je danes povedal zdravnik mariborske urgence Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Andrej Hohnec. Pojasnil je, da imajo v njihovem urgentnem centru na voljo 39 opazovalnih postelj. "Še posebej v času respiratornih obolenj se dogaja, da so te posteljne kapacitete v določenem delu dneva precej zasedene," je pojasnil.
Poleg večjega priliva bolnikov na urgenco je težava tudi otežen sprejem na bolnišnične oddelke, zato zasedajo postelje v urgentnem centru pacienti, ki sicer potrebujejo bolnišnično zdravljenje. Minuli konec tedna so imeli na takšen način zasedenih deset postelj.
Hohnec je poudaril, da urgentnega centra nikoli ne "zaprejo", ampak so vedno odprti za nujne primere. Zato se v primeru večje obremenjenosti postelj dogovorijo z dispečerskim centrom zdravstva, da bolnike, ki prihajajo z reševalnim vozilom in niso neposredno življenjsko ogroženi, preusmeri v druge bolnišnice, sami pa ohranijo postelje za tiste, ki ne morejo drugam. "Tako lahko v vsakem trenutku nudimo nujno medicinsko pomoč vsem, ki jo potrebujejo," je povedal.
V prvih dneh decembra skoraj 80 primerov gripe
Trenutno je največ zdravstvenih težav zaradi gripe. "V prvih dneh decembra smo imeli skoraj 80 primerov gripe, lani jih je bilo ves december manj kot 50," je ponazoril Hohnec. "Kaže, da je letos gripa hitrejša in verjetno tudi malo močnejša. Posledično nastanejo težave pri namestitvi na oddelke, saj ljudje potrebujejo izolacijo," je povedal. Ne morejo jih namreč hospitalizirati v katerokoli sobo, potrebujejo zdravljenje s kisikom. Ko drugje ni prostora, ostanejo na urgenci.
Poudaril je, da si skupaj z bolnišničnimi oddelki prizadevajo, da teh težav ne bi bilo, a vedno tega ne morejo zagotoviti. "Kapacitete so problem, in tu bo treba nekaj narediti na nivoju ustanove ali države, ker lahko se zgodi, da bo v nekem trenutku zasedenih vseh naših 39 postelj," je opozoril.
Še vedno opaža, da velika večina bolnikov, ki pridejo v urgentni center, ne potrebuje nujne medicinske pomoči.
Na Splošni nujni medicinski pomoči, ki jo v urgentnem centru Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana zagotavlja Zdravstveni dom Ljubljana, pa je bila konec tedna običajna gneča, so v zdravstvenem domu pojasnili za STA. Dodali so, da je bilo tudi na terenu običajno število intervencij. Pri tem so ocenili, da je gotovo več ljudi z vročinskimi obolenji.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.