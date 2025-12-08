Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Urgentni centri pod velikim pritiskom zaradi gripe, bolnike preusmerjajo

Maribor/Ljubljana, 08. 12. 2025 15.09 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ne.M. , STA
Komentarji
5

Urgentni centri so te dni predvsem zaradi porasta števila primerov gripe pod velikim pritiskom. Da bi zagotovili dovolj praznih postelj za vse bolnike z nujnimi stanji, so se v urgentnem centru UKC Maribor minuli konec tedna dogovorili z dispečerji, da ostale bolnike v reševalnih vozilih začasno preusmerjajo v druge bolnišnice v regiji.

V primeru večje obremenjenosti postelj se urgentni centri dogovorijo z dispečerskim centrom zdravstva, da bolnike, ki prihajajo z reševalnim vozilom in niso neposredno življenjsko ogroženi, preusmeri v druge bolnišnice, sami pa ohranijo postelje za tiste, ki ne morejo drugam. (slika je simbolična)
V primeru večje obremenjenosti postelj se urgentni centri dogovorijo z dispečerskim centrom zdravstva, da bolnike, ki prihajajo z reševalnim vozilom in niso neposredno življenjsko ogroženi, preusmeri v druge bolnišnice, sami pa ohranijo postelje za tiste, ki ne morejo drugam. (slika je simbolična) FOTO: Damjan Žibert

"Vsak sistem ima svoje omejitve, tudi urgentni center," je danes povedal zdravnik mariborske urgence Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Andrej Hohnec. Pojasnil je, da imajo v njihovem urgentnem centru na voljo 39 opazovalnih postelj. "Še posebej v času respiratornih obolenj se dogaja, da so te posteljne kapacitete v določenem delu dneva precej zasedene," je pojasnil.

Poleg večjega priliva bolnikov na urgenco je težava tudi otežen sprejem na bolnišnične oddelke, zato zasedajo postelje v urgentnem centru pacienti, ki sicer potrebujejo bolnišnično zdravljenje. Minuli konec tedna so imeli na takšen način zasedenih deset postelj.

Hohnec je poudaril, da urgentnega centra nikoli ne "zaprejo", ampak so vedno odprti za nujne primere. Zato se v primeru večje obremenjenosti postelj dogovorijo z dispečerskim centrom zdravstva, da bolnike, ki prihajajo z reševalnim vozilom in niso neposredno življenjsko ogroženi, preusmeri v druge bolnišnice, sami pa ohranijo postelje za tiste, ki ne morejo drugam. "Tako lahko v vsakem trenutku nudimo nujno medicinsko pomoč vsem, ki jo potrebujejo," je povedal.

V prvih dneh decembra skoraj 80 primerov gripe

Trenutno je največ zdravstvenih težav zaradi gripe. "V prvih dneh decembra smo imeli skoraj 80 primerov gripe, lani jih je bilo ves december manj kot 50," je ponazoril Hohnec. "Kaže, da je letos gripa hitrejša in verjetno tudi malo močnejša. Posledično nastanejo težave pri namestitvi na oddelke, saj ljudje potrebujejo izolacijo," je povedal. Ne morejo jih namreč hospitalizirati v katerokoli sobo, potrebujejo zdravljenje s kisikom. Ko drugje ni prostora, ostanejo na urgenci.

Poudaril je, da si skupaj z bolnišničnimi oddelki prizadevajo, da teh težav ne bi bilo, a vedno tega ne morejo zagotoviti. "Kapacitete so problem, in tu bo treba nekaj narediti na nivoju ustanove ali države, ker lahko se zgodi, da bo v nekem trenutku zasedenih vseh naših 39 postelj," je opozoril.

Še vedno opaža, da velika večina bolnikov, ki pridejo v urgentni center, ne potrebuje nujne medicinske pomoči.

Na Splošni nujni medicinski pomoči, ki jo v urgentnem centru Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana zagotavlja Zdravstveni dom Ljubljana, pa je bila konec tedna običajna gneča, so v zdravstvenem domu pojasnili za STA. Dodali so, da je bilo tudi na terenu običajno število intervencij. Pri tem so ocenili, da je gotovo več ljudi z vročinskimi obolenji.

urgentni centri gripa pritisk
Naslednji članek

7,5 milijona evrov za oživitev zapuščenih stavb na obmejnih območjih

SORODNI ČLANKI

Ni zanimanja za urgentno medicino: Vpeljujejo dodatek in štipendije

ZD Trbovlje je še pripravljen delati na trboveljski urgenci

V slovenjgraški bolnišnici velike kadrovske težave: Izkušeni odhajajo, mladih ni

Urgentni centri: je vojno stanje postalo nova normala?

V Bolnišnici dr. Petra Držaja bo tudi nova urgenca

Vse o nujni medicinski pomoči 'po novem': rešilec v povprečno 15 minutah in boljša oskrba?

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
roberto1234
08. 12. 2025 16.11
+2
bla,bla.Sami lažnjivci
ODGOVORI
2 0
Slovenska pomlad
08. 12. 2025 16.17
-1
Še lažnivci ne znaš napisati..
ODGOVORI
1 2
Delavec_Slo
08. 12. 2025 16.05
+2
Mogoče so pa to kovid cepivo po treh letih!
ODGOVORI
3 1
Sionist
08. 12. 2025 15.49
+1
AFRIKA!
ODGOVORI
2 1
Verus
08. 12. 2025 15.33
+7
Dve obvezni zdravstveni zavarovanji, našo "medicino" pa sesuje sezonska gripa? Dajte se zresnit, uvedite nekakšne standarde pri delu, nehajte lagati (v tam v zdrvstvu), predvsem pa nehajte ustvarjati fiktivnih okoliščin, kot smo jim bili priča v Novem mestu. A v tej države obstaja še kdo, ki ne laže, ne mota, ne zavaja? Pa lažete vsi povprek ljudje božji. Laže vlada o "uspehih" in skozi statistike, lažejo podjetja, da zaposljujejo, ljudje jamrajo na zavodu, da nihče ne pošlje odgovora, laže medicina, laže pravosodje, laže policija, lažejo ministri... pa dajte se malo v red spravit vsi skupaj in za novoletno zaobljubo poseč mogoče manj po hujšanju, pa bolj po "ne bom več lagal-a toliko".
ODGOVORI
8 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385