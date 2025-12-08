Urgentni centri pod velikim pritiskom zaradi gripe, bolnike preusmerjajo

V primeru večje obremenjenosti postelj se urgentni centri dogovorijo z dispečerskim centrom zdravstva, da bolnike, ki prihajajo z reševalnim vozilom in niso neposredno življenjsko ogroženi, preusmeri v druge bolnišnice, sami pa ohranijo postelje za tiste, ki ne morejo drugam. (slika je simbolična)

"Vsak sistem ima svoje omejitve, tudi urgentni center," je danes povedal zdravnik mariborske urgence Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Andrej Hohnec. Pojasnil je, da imajo v njihovem urgentnem centru na voljo 39 opazovalnih postelj. "Še posebej v času respiratornih obolenj se dogaja, da so te posteljne kapacitete v določenem delu dneva precej zasedene," je pojasnil.

Poleg večjega priliva bolnikov na urgenco je težava tudi otežen sprejem na bolnišnične oddelke, zato zasedajo postelje v urgentnem centru pacienti, ki sicer potrebujejo bolnišnično zdravljenje. Minuli konec tedna so imeli na takšen način zasedenih deset postelj.

Hohnec je poudaril, da urgentnega centra nikoli ne "zaprejo", ampak so vedno odprti za nujne primere. Zato se v primeru večje obremenjenosti postelj dogovorijo z dispečerskim centrom zdravstva, da bolnike, ki prihajajo z reševalnim vozilom in niso neposredno življenjsko ogroženi, preusmeri v druge bolnišnice, sami pa ohranijo postelje za tiste, ki ne morejo drugam. "Tako lahko v vsakem trenutku nudimo nujno medicinsko pomoč vsem, ki jo potrebujejo," je povedal.