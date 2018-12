Urgentni kirurški blok bo zgradilo podjetje Medicoengineering

Na razpis sta sicer prispeli dve ponudbi. Ponudbena cena podjetja Kolektor Koling za izvedbo naročila je bila v vrednosti približno 5,2 milijona evrov. Zahtevek za revizijo bi lahko v osmih dneh od objave odločitve vložil zagovornik javnega interesa in vsaka oseba, ki ima interes za dodelitev javnega naročila in bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda.

Diagnostično-terapevtski servis, del katerega je tudi urgentni kirurški blok, so sicer začeli graditi pred približno 11 leti. Lani so tako v UKC Ljubljana odprli nove prostore splošne nujne medicinske pomoči in internistične prve pomoči, pot do teh pa je bila dolga in polna zapletov.

Podjetje iz Trzina se je leta 2002 znašlo v središču afere "operacijske mize". UKC Ljubljana je tedaj od podjetja Aico-Med (predhodnik Medicoengineeringa) brez javnega razpisa kupil 38 operacijskih miz Maquet za štiri milijone evrov in jih dvakratno preplačal. Ime podjetja pa se je pojavilo tudi v primeru smrti bolnika zaradi napačne napeljave medicinskih plinov v šempetrski bolnišnici.