Urgentno pismo 157 ginekologov in ginekologinj: 'Še zadnji klic na pomoč'

"Vsi si zatiskajo oči," komentira doktorica Katja Juvan, koordinatorica za ginekološko službo v šaleško-savinjski in koroški regiji, kjer 10 timov ginekologov skrbi za 44 tisoč žensk, in dodaja: "od tega se jih bo praktično ena tretjina v naslednjih letih upokojila, nekateri pa bi že lahko bili upokojeni, pa zagotavljajo ginekološko službo. Specializanti odhajajo v Avstrijo, v bistvu dve v zadnjem letu, ena že pred tem."

Mreža primarne ginekologije je že povsem razredčena, za optimalno delovanje bi potrebovali še sedemdeset ginekologov. V zadnjih letih je ginekologija sicer dobila sedem dodatnih programov, a so pristali na sekundarnem nivoju, opozarja primarna ginekologinja Mojca Grebenc: "Torej kolegi na sekundarnem nivoju delajo še del programa primarnega nivoja."

In kako se pomanjkanje ginekologov kaže v praksi? Predstojnik ginekološko porodniškega oddelka iz celjske bolnišnice Jakob Koren pravi, da je več obiska urgence in več napredovanih bolezni: "Ob petkih in sobotah imamo pri nas v času dežurne službe čakalnice že dobesedno polne. Vemo, da je problem urgence, da jo nekateri obiskujejo za najmanjše težave, ampak po drugi strani pa marsikdo tudi ne pride, ker nima svojega zdravnika in gre na urgenco šele takrat, ko je res hudo." Juvan pa opozarja, da ženskam zaradi pomanjkanja rednih pregledov bolezni diagnosticirajo šele takrat, ko možnosti zdravljenja niso več takšne, kot bi bile, če bi prišle pravočasno.

V zadnjih dveh letih je 25 tisoč žensk izgubilo svojega ginekologa, ob napovedanih upokojitvah 36 ginekologov v naslednjih dveh letih pa takšna prihodnost čaka še 150 tisoč žensk."Ko se starejši ginekolog upokoji, pusti za sabo eno zelo številčno opredeljeno ambulantno, tudi po šest tisoč opredeljenih žensk, naš normativ je štiri tisoč, kar pomeni, da enega upokojenega ginekologa težko nadomesti en mlad ginekolog," komentira Grebenc. "Zdravniki izgorevajo ob takem številu pacientov, pacienti pa seveda niso zadovoljni s tako oskrbo," pa medtem opozarja Juvan.

Takšno delo pa mladih ne zanima, pravijo starejši kolegi. Med letoma 2019 in 2022 je specializacijo iz ginekologije in porodništva končalo 56 zdravnikov, a se jih je le 9 zaposlilo na primarnem nivoju. Grebenc tukaj dodaja: "To je zelo zaskrbljujoč podatek, kako nezanimiv je naš nivo in res se moramo tukaj zavzeti za to, da ugled izboljšamo, da ustvarimo boljše pogoje, da se bodo tudi mladi lažje odločali za zaposlitev na našem nivoju."

"Težava je v tem, da imamo ta trenutek občutek, da se stvari niti ne poskušajo več reševati," pa zaključi Koren. Javno pismo, ki ga je podpisalo 157 ginekologinj in ginekologov, je kot pravijo, še zadnji klic na pomoč.