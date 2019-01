Na URI - Soča dobili pomembno pridobitev za učinkovitejšo rehabilitacijo

V URI - Soča so v uporabo predali novo napravo za robotizirano vadbo hoje lokomat. Namenjena je vadbi gibalnih funkcij s podprto, avtomatizirano in računalniško vodeno hojo bolnikov z različnimi okvarami osrednjega in perifernega živčnega sistema, ki še niso zmožni samostojno stati ali hoditi.

Nov lokomat je pomembna pridobitev za učinkovitejšo rehabilitacijo pacientov. Namenjen je vadbi gibalnih funkcij s podprto, avtomatizirano, računalniško vodeno hojo. S številnimi ponovitvami enakomerne, simetrične, razbremenjene hoje zagotavlja visoko intenziteto učenja.

Kot je na predstavitvi povedal eden od bolnikov in uporabnikov lokomata, mu naprava pomaga pri krepitvi mišic in učenja hoje.

Pacientom, ki zaradi poškodbe ali bolezni živčevja še niso zmožni samostojno stati ali hoditi, omogoča gibanje. Osebam, ki zaradi okvare živčevja hodijo nepravilno, asimetrično, okorno in napeto, pa omogoča učenje pravilnejše in bolj učinkovite hoje, z manj možnosti slabšanja vzorca gibanja in razvoja deformacij. Kot je na predstavitvi povedal eden od bolnikov in uporabnikov lokomata, mu naprava pomaga pri krepitvi mišic in učenja hoje. Rehabilitacijo na napravi, ki jo izvaja trikrat na teden po pol ure, je ocenil kot zelo naporno, a se po njegovih besedah splača. Še vedno je daleč do samostojne hoje, a je bila ta na začetku na rehabilitacije tudi s pomočjo robota nemogoča.

Po besedah ministra za zdravje Sama Fakina je uvajanje novih medicinskih tehnologij in načinov zdravljenja pomembno, če želimo, da imajo bolniki v Sloveniji kar najboljše možnosti zdravljenja. FOTO: URI – Soča

Gre za že drugi lokomat v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu RS (URI) - Soča, ki je bil nujno potreben zaradi preobremenjenosti uporabe prvega, in bo pacientom zagotovil nove in nadgrajene možnosti za terapije. Vrednost naprave je skoraj 400.000 evrov, kar jo uvršča med najzahtevnejše investicije URI – Soča na področju sodobnih naprav v podporo rehabilitaciji, so sporočili iz URI – Soča. "Robot, ki je povezan z navidezno resničnostjo, omogoča vadbo hoje bolnikom, ki je tako zgodaj v rehabilitaciji sicer še ne bi mogli začeti," je pojasnila strokovna direktorica URI - Soča Helena Burger. S tako napravo so rehabilitacija in učinki hitrejši, saj s številnimi ponovitvami enakomerne, simetrične in razbremenjene hoje lokomat zagotavlja visoko intenziteto učenja. Področje rehabilitacije se po besedah generalnega direktorja URI - Soča Roberta Cuglja bliskovito razvija, tako na področju uvajanja novih metod kot tehnologij. Do leta 2020 želijo v URI - Soča vzpostaviti center modernih tehnologij, v katerem bi bolnikom nudili storitve v skladu z evropskimi rehabilitacijskimi smernicami. V centru bi na enem mestu zagotovili rehabilitacijo z moderno robotizirano opremo in opremo navidezne resničnosti. "Tako kot na področju celotnega zdravstva se tudi rehabilitacijska dejavnost nenehno razvija, na eni strani z uvajanjem novih metod in na drugi strani s sodobno tehnologijo, predvsem z robotiziranimi napravami. Razvoj rehabilitacije omogoča, hitrejše vračanje v življenjsko okolje posameznikov in povečuje kakovost življenja prebivalcev Slovenije ter s tem zagotovi tudi velike prihranke zdravstvenemu in socialnemu sistemu. Mednarodne študije kažejo, da se vsak vložen evro v rehabilitacijo trikrat povrne. Zato razvite evropske države v rehabilitacijo vlagajo znatna sredstva in s tem ustvarjajo dodano vrednost celotni družbim," je povedal. Cugelj Samo Fakin: Nova tehnologija ni poceni Nakup aparata v vrednosti okoli 400.000 evrov je financiralo ministrstvo za zdravje. Po besedah ministra za zdravje Sama Fakina je uvajanje novih medicinskih tehnologij in načinov zdravljenja pomembno, če želimo, da imajo bolniki v Sloveniji kar najboljše možnosti zdravljenja.

Sicer pa je v URI - Soča trenutno največja težava razvoj nevrološke rehabilitacije, saj bi potrebovali nov objekt z novimi kapacitetami, je še izpostavil Cugelj.

Fakin je dejal: "Uvajanje novih medicinskih tehnologij in načinov zdravljenja je pomembno, če želimo, da imajo pacienti v Sloveniji kar najboljše možnosti zdravljenja. Zato me veseli, da smo na Ministrstvu za zdravje lahko financirali nov Lokomat v višini skoraj 400. 000 evrov. S tem bo najmanj 200 oseb na leto deležnih terapije z robotizirano vadbo hoje in predvsem zgodnje in celostne rehabilitacije."

"Robot, ki je povezan z navidezno resničnostjo, omogoča vadbo hoje bolnikom, ki je tako zgodaj v rehabilitaciji sicer še ne bi mogli začeti." FOTO: URI – Soča