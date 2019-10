Urine kazalce smo premaknili za uro nazaj

Premikanje ure je bilo uvedeno, da bi lahko s kasnejšim prižigom luči bolje izkoristili dnevno svetlobo in tako prihranili energijo. S tem ukrepom naj bi se zmanjšalo število prometnih nesreč in kriminala, pozitivne učinke pa naj bi beležilo tudi gospodarstvo. A ukrep ima tudi nasprotnike, ki menijo, da da premikanje kazalcev negativno vpliva na biološko uro ljudi, poslabšuje njihovo razpoloženje in zdravje.