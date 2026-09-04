Uriniranje po javnih površinah, nadlegovanje, kričanje, ...

Središče Nove Gorice se spreminja v območje, kjer se lastniki poslovnih prostorov in tam zaposleni ne počutijo več varne. Sredi belega dne lahko tam opazujejo preprodajo in uporabo drog, uriniranje po javnih površinah, ob tem pa še nadlegovanje mimoidočih in kričanje. In zakaj tamkajšnji lastniki policije niti ne kličejo več in zakaj so razočarani tudi nad občino?