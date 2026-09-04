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Slovenija

Uriniranje po javnih površinah, nadlegovanje, kričanje, ...

Nova Gorica, 04. 09. 2026 19.56 pred 30 minutami 1 min branja 4

Avtor:
Mateja Poljšak Čuk
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Središče Nove Gorice se spreminja v območje, kjer se lastniki poslovnih prostorov in tam zaposleni ne počutijo več varne. Sredi belega dne lahko tam opazujejo preprodajo in uporabo drog, uriniranje po javnih površinah, ob tem pa še nadlegovanje mimoidočih in kričanje. In zakaj tamkajšnji lastniki policije niti ne kličejo več in zakaj so razočarani tudi nad občino?

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KOMENTARJI4

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Yon Dan
04. 09. 2026 20.26
Slovenija rabi glede čistoče in urejenosti, Singapursko zakonodajo. Vse he čedalje bolj zasvinjano. Večina gleda samo še v telefone. Kakšno nazadovanje v zavesti.
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0 0
Yon Dan
04. 09. 2026 20.24
Tudi Ljubljana je čedalje bolj umazana, zanemarjena, polno smeti, grafitov.. In še vsak dan bolj črna.
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0 0
tina se je kur bala
04. 09. 2026 20.23
Ja, tisti 190+ z brki, ko te vprasa, kaj si rekel.
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0 0
96bimBo
04. 09. 2026 20.09
Manjkajo miličniki.
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