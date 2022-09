Ko pomislimo na požrtvovalne gasilce, se nam pred očmi največkrat narišejo ognjeni zublji, pred katerimi rešujejo ljudi in premoženje. A so gasilci tudi tisti, ki so običajno prvi na kraju prometne nesreče in iz zverižene pločevine pomagajo žrtvam. Da bi se na podobne dogodke lahko kar najbolje pripravili, so v Mariboru organizirali že deveto praktično usposabljanje za gasilce in prve posredovalce.