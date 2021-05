Pahor SV ob mednarodni vojaški vaji Zvezdni vitez napoveduje svetlejšo prihodnost

Črni Kal in okoliške kraje preletavajo vojaška letala, navadno polje pa je postalo poligon slovenske in ameriške vojske. Vojaki se urijo v sistemu poveljevanja in kontrole pehotnih, zračnih in pomorskih sil. Gre za mednarodno vojaško vajo Zvezdni vitez, ki je del širšega skupnega mednarodnega urjenja Defend Europe 21. Vadbišče je obiskal tudi vrhovni poveljnik oboroženih sil, predsednik Borut Pahor, ki slovenski vojski zdaj napoveduje svetlejšo prihodnost.

