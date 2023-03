Urna postavka za osebno asistenco je za izvajalce nesprejemljiva

Elena Pečarič je sicer aktivistka, ki se bori za boljši položaj invalidov. Na novinarski konferenci po seji vlade, na katero je prišla kot gostja, je dejala, da ministrstvo za finance že tri leta opozarja na višanje stroškov osebne asistence in neracionalno porabo sredstev. "S to postavko ste kaznovali vse tiste, ki smo odgovorni in dobri delodajalci," je dejala. Dodala je, da ima konkretne predloge, kako bi lahko v proračunu našli izdatne namenske vire za osebno asistenco.

Minister Klemen Boštjančič je dejal, da težko sprejme kritiko, da je povečanje urne postavke nekaj negativnega. Ob tem pa verjame, da to povečanje ni tako visoko, kot si ga želijo izvajalci osebne asistence. Poleg tega se strinja, da je to področje neurejeno in da so stroški za osebno asistenco "zbezljali v neslutene višine".