Brežan podpisal odstopno izjavo, obžaluje odhod s položaja

Robert Golob je mnenja, da je ministrstvo Uroša Brežana postalo "ozko grlo", nad katerim so se pritoževali tudi z drugih resorjev. Golob je razkril, da bo začasno vodenje ministrstva prevzela ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek.

Brežan je na novinarski konferenci povedal, da ga je predsednik vlade v ponedeljek povabil na razgovor in mu povedal, da se njune poti razhajata. "Razumem in spoštujem, da si predsednik na mojem mestu želi nekoga, ki je bolj kompatibilen z njegovimi pogledi, zato sem mu včeraj popoldne poslal odstopno izjavo. To obžalujem, ker bi ravno zdaj, v času priprave zakona o obnovi, morali vladni resorji najbolj intenzivno sodelovati in na terenu iskati rešitve na prizadetih območjih."

Brežan meni, da je na tem področju s svojo ekipo naredil vse, kar je bilo v danih okoliščinah mogoče. "Zadovoljen sem, da smo okrepili ekipo na ministrstvu, pa tudi na direkciji za vode, za zahtevno delo, ki nas čaka v prihodnje. V proračunih za leti 2024 in 2025 so zagotovljena dodatna sredstva za urejanje vodotokov. To mora, poleg izvedbe protipoplavnih ukrepov, postati prioriteta ministrstva in ključni del strategije prilagajanja podnebnim spremembam. Žal mi je, da ne bom več vodil te dobre ekipe."

Skrbi ga področje urejanja prostora, saj po njegovem mnenju v kontekstu popoplavne obnove ponuja dve skrajni možnosti. "Na eni strani dolgoročne rešitve, ki so strokovno utemeljene in družbeno sprejemljive, na drugi strani hitre in všečne rešitve, pogosto koristne posameznim interesom, ki pa dolgoročno škodijo družbi. To je tudi lekcija, ki nam jo je narava dala zadnje poletje."

Brežan je povedal, da bi morale biti v prihodnosti vse rešitve v najširšem javnem interesu. Na dodatna novinarska vprašanja ni želel odgovarjati.