Trboveljčan med finalisti: Počnem, kar si želim, da bi počeli moji profesorji

Rekel mu je, da upa, da ima prav, čeprav je že vedel, da se je uvrstil. "Ko so zadevo javno objavili, sem mu dal čokolado in rekel, naj sanja še za top 10," je povedal v smehu. Seznam najboljših 10 bodo predvidoma objavili v naslednjem tednu ali dveh, tako dijaki kot ravnateljica in sodelavci pa že držijo pesti. Za koga?

Nekaj mesecev pozneje pa je, dober teden, preden je postalo javno, prejel sporočilo, da se je uvrstil med 50 najboljših. "Pripisali so, da ne smem še nikomur povedati. Potem pa bodi na skrivaj vesel. To je bilo zelo težko. Predvsem zato, ker je točno tisti dan, ko sem jaz dobil mail, do mene prišel dijak in mi povedal, da je sanjal, da sem bil izbran med najboljših 50," razlaga učitelj.

Na Srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje neprekinjeno poučuje že deset let. Uči računalniške predmete, bolj natančno predmete s področja programiranja, umetne inteligence in spletnih aplikacij. To področje ga zelo zanima, leta 2015 je tudi doktoriral iz umetne inteligence. "Od takrat pa do danes se je to področje eksponentno razvilo in to tudi v področja, v katera sploh nismo sumili, da se bo. Tako, da je to res vau," pove navdušeno. S svojim navdušenjem je zanimanje za področje vzbudil tudi v nas. Ali prav zato pri pouku radi sodelujejo tudi dijaki?

"Dijake to področje zelo zanima. Vendar jih zanima tisto, o čemer se veliko govori, tisto, kar se pojavlja na spletu. Potem pa ko enkrat zaidemo bolj v teorijo, v to, kaj je v ozadju algoritmov, pa marsikoga mine," je bil odkrit. Dodal je, da se veliko dijakov za šolo odloči, ker bi radi delali videoigre, potem pa se prvič soočijo s programiranjem in hitro vidijo, da je drugače od tega, kar so si predstavljali. "Je pa res, da če imajo motivacijo, se da vse rešiti," pravi.