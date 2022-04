S 24-urnim neprekinjenim kegljanjem dosegel Guinnessov rekord

Slovenija ima novega Guinnessovega rekorderja! S 24-urnim neprekinjenim kegljanjem se je v Radljah ob Dravi v Guinnessovo knjigo rekordov vpisal ultramaratonski kolesar in profesionalni kegljač Uroš Stoklas. Čeprav rezultat tokrat ni bil v ospredju, je v tem času odigral 24 iger z odličnim povprečjem več kot 622 točk na igro, ob postavljanju rekorda pa so ga ob stezi ves čas podpirali prijatelji in nekateri najboljši kegljači sveta.