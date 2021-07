Uroš Svete: novi v. d. direktor vladnega urada za informacijsko varnost

Na sredini dopisni seji je vlada s položaja direktorja Uprave RS za informacijsko varnost razrešila Uroša Sveteta in ga z današnjim dnem imenovala za vršilca dolžnosti direktorja Urada vlade RS za informacijsko varnost. Na položaj glavnega inšpektorja za obrambo na Inšpektoratu RS za obrambo pa je vlada imenovala Vojka Obrulja, in sicer za obdobje petih let. Na predlog obrambnega ministra Mateja Tonina je Vojko Obrulj na mesto glavnega inšpektorja za obrambo imenovan s 1. avgustom.

Vojko Obrulj je svojo kariero začel v Slovenski vojski leta 1991, kjer je opravljal različne poveljniške dolžnosti. Od leta 1999 je zaposlen v Inšpektoratu RS za obrambo, kjer je opravljal inšpekcijske nadzore kot inšpektor – višji svetnik za obrambo. Od leta 2015 je bil vodja sektorja inšpekcije vojaške obrambe IRSO. Od 1. februarja je opravljal funkcijo vršilca dolžnosti direktorja glavnega inšpektorja za obrambo, so na vladi navedli v sporočilu za javnost. Uroš Svete je na mesto v. d. direktorja Urada vlade RS za informacijsko varnost imenovan do imenovanja direktorja, torej po opravljenem natečajnem postopku. Na mesto vršilca dolžnosti direktorja je Svete lahko imenovan za šest mesecev oziroma najdlje do 28. januarja 2022. Svete je namreč podal soglasje za razrešitev s položaja direktorja uprave za informacijsko varnost, zato je minister za javno upravo Boštjan Koritnik vladi predlagal njegovo razrešitev s tega položaja. Kot narekuje odlok o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Urada vlade RS za informacijsko varnost, urad vodi direktor, ki je za delo urada odgovoren predsedniku vlade in vladi. Na vladi pojasnjujejo, da direktorja urada imenuje in razrešuje vlada na predlog predsednika vlade. Tako je z današnjim dnem predsednik vlade Janez Janša Uroša Sveteta imenoval za vršilca dolžnosti Urada vlade RS za informacijsko varnost. DZ je v začetku junija potrdil novelo zakona o informacijski varnosti, po kateri se uprava za informacijsko javnost preoblikuje v samostojno strokovno službo vlade. Doslej je bil organ v sestavi ministrstva za javno upravo.