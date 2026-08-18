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Slovenija

Urošev 'ulov življenja': iz Škalskega jezera potegnil 2,4 metra dolgega soma

Velenje, 18. 08. 2026 06.54 pred 2 urama 2 min branja 18

Avtor:
Urša Zupan
Rekordni ulov v Škalskem jezeru

Bila je nedelja, 16. avgust. Uroš Preradović je na Škalskem jezeru v Velenju lovil krape, ko je nekaj minut pred 19. uro na njegovo vabo prijela riba, za katero je že takoj vedel, da ni običajen krap. Po približno uri in pol intenzivne borbe sta s prijateljem uspela iz vode spraviti soma, dolgega 240 centimetrov in težkega 91 kilogramov! Gre za rekord Škalskega jezera in enega izmed večjih somov, ulovljenih v Sloveniji.

Kot ribič si želiš velikega ulova vse življenje, pripoveduje Velenjčan Uroš Preradović. Ko se je v nedeljo podal na ribolov, si ni predstavljal, kako veličasten ulov bo prinesel domov – 240 centimetrov dolgega in 91 kilogramov težkega soma!

"Soma nisem ciljno lovil. Lovil sem krape na klasično kraparsko opremo in hranil krmišče z bojlami. Nekaj minut pred 19. uro pa je na 24-milimetrsko bojlo prijela riba, za katero sem že po prvi minuti vedel, da ni običajen krap," se spominja.

Rekordni ulov v Škalskem jezeru - 240-centimetrski som se je precej upiral.
Rekordni ulov v Škalskem jezeru - 240-centimetrski som se je precej upiral.
FOTO: Uroš Preradović

Takoj mu je bilo jasno, da ima na drugi strani nekaj izjemno velikega, vendar se je po približno 30 minutah močnega "drila" prava borba šele začela. "Som je pokazal svojo neverjetno moč in mi v enem izmed pobegov iz role izvlekel skoraj 300 metrov laksa."

Večkrat ga je izredno težko ustavil. "Vsakič, ko sem mislil, da ga imam nekoliko pod nadzorom, je ponovno pobegnil. Pri tako veliki ribi je dovolj ena sama napaka, da se vse konča," poznavalsko pove.

Odločen je bil, da tega ne bo dopustil. Pri tem so mu zelo pomagale dolgoletne ribiške izkušnje in predvsem dobro poznavanje domače vode. "Vedel sem, v katere dele jezera mu ne smem dovoliti pobegniti, saj bi se lahko tam skril ali zapletel in bi bila borba najverjetneje izgubljena."

Po približno eni uri lova so ga prvič zagledali kakšnih 20 metrov od obale. "Takrat sem dojel, da imamo opravka z več kot dvometrskim somom. Vedel sem, da bi to lahko bil ulov mojega življenja, vendar si niti približno nisem predstavljal, kakšen veličasten primerek bom na koncu spravil iz vode."

Uro in pol je trajala intenzivna borba, nato pa sta soma okoli 20.30 s prijateljem Igorjem Popovićem le uspela spraviti iz vode. Šele takrat so lahko zares videli njegove razsežnosti – som je namreč v dolžino meril kar 240 centimetrov!

Ogromno ribo je nato prevzel gospodar Ribiške družine Velenje, Edvard Strmčnik, in opravil uradno tehtanje. Tehtnica z nosilnostjo 300 kilogramov se je ustavila pri 91 kilogramih, ribiška družina Velenje pa je uradno potrdila, da gre za rekord Škalskega jezera in enega izmed večjih somov oz. rekordov, ulovljenih v Sloveniji.

"Ko sem med borbo prvič zagledal velikost ribe, sem vedel, da je lahko to moja trofejna riba, vendar si nisem predstavljal, da bo na koncu pred menoj 240 centimetrov dolg, 91 kilogramov težak rekordni som Škalskega jezera," ponosno pove Uroš. "To je moj trofejni ulov in predvsem izkušnja, ki je ne bom pozabil."

škalsko jezero ulov som Uroš Preradović velenje

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KOMENTARJI18

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devlon
18. 08. 2026 09.05
kakšna zmaga... Res razlog za ponos. Not
Odgovori
+2
2 0
Semek
18. 08. 2026 08.40
zakaj ne spustijo nazaj rib? a jo bo pojedel mogoc
Odgovori
+2
6 4
jast123
18. 08. 2026 08.33
žalostno je to, da ribiči naseljujejo some v vseh jezerih in vodotokih, delajo napake z mešanjem različnih postrvi, itd.....somi so v reki Pad istrebili jadranske jesetre, pa še bi lahko naštevali......niso vedno največje ribe najboljše za krhko naravo in bi bilo včasih bolje, da vse presahne in se življenje prične na novo v vodi brez prisotnosti pohlepnega človeka
Odgovori
+5
5 0
Kmet ljubi Janeza
18. 08. 2026 08.18
Debilizem. Stisni sliko, pa spusti ulov.
Odgovori
+13
13 0
SEJBOBOL
18. 08. 2026 08.28
Jp v vodi bi se z njim slikali izmerijo in ga spustijo ....
Odgovori
+5
5 0
wsharky
18. 08. 2026 08.16
spustil bi ga nazaj v jezero po tem ko je naredil par fotografij
Odgovori
+13
13 0
grumf
18. 08. 2026 08.14
Čestitke ribiču! Vsi bi radi videli, da se ribo izpusti po slikanju, samo.. ne gre vedno tako.
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-7
1 8
SEJBOBOL
18. 08. 2026 08.18
Seveda ne gre ker se je potrebno PRIMERNO slikati , izmeriti in stehtati , pa še prav dobro paše nagačena v ribiško sobo .....
Odgovori
+5
5 0
leviindesnikekci
18. 08. 2026 08.14
Zamisli si, da imas lahko tisoc in en hobo, ti pa izberes takega, kjer lovis uboge zivali in jih ranis, za zabavo. Neandertalci.
Odgovori
+6
11 5
SEJBOBOL
18. 08. 2026 08.09
Da bi jo vrnili v jezero pa NE ..... Škoda takih TROFEJ ....
Odgovori
+11
11 0
zani10
18. 08. 2026 08.06
To pa no enga mesa, bravoo 😎
Odgovori
-6
2 8
Stauffenberg
18. 08. 2026 08.03
Negnusna reklama ubijanja živali za hobi.
Odgovori
+4
9 5
trol3
18. 08. 2026 08.02
Hudo...oče je enkrat ujel 228cm
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+1
4 3
Špica
18. 08. 2026 08.01
iz ,da bo imel en veselje za trofejo ga je bilo treba pokoncati.
Odgovori
+3
6 3
Deathstar
18. 08. 2026 08.01
Ne vem, zakaj je treba pol ribo ubiti... zato da bo nagačena trofeja na steni? Ribiči ste dobesedno uničevalci naših jezer...
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+3
8 5
Micika20
18. 08. 2026 08.00
In kaj bodo z njim? Pustili bi ga živeti.
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+6
9 3
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