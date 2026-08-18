Urošev 'ulov življenja': iz Škalskega jezera potegnil 2,4 metra dolgega soma

Kot ribič si želiš velikega ulova vse življenje, pripoveduje Velenjčan Uroš Preradović. Ko se je v nedeljo podal na ribolov, si ni predstavljal, kako veličasten ulov bo prinesel domov – 240 centimetrov dolgega in 91 kilogramov težkega soma! "Soma nisem ciljno lovil. Lovil sem krape na klasično kraparsko opremo in hranil krmišče z bojlami. Nekaj minut pred 19. uro pa je na 24-milimetrsko bojlo prijela riba, za katero sem že po prvi minuti vedel, da ni običajen krap," se spominja.

Rekordni ulov v Škalskem jezeru - 240-centimetrski som se je precej upiral. FOTO: Uroš Preradović

Takoj mu je bilo jasno, da ima na drugi strani nekaj izjemno velikega, vendar se je po približno 30 minutah močnega "drila" prava borba šele začela. "Som je pokazal svojo neverjetno moč in mi v enem izmed pobegov iz role izvlekel skoraj 300 metrov laksa." Večkrat ga je izredno težko ustavil. "Vsakič, ko sem mislil, da ga imam nekoliko pod nadzorom, je ponovno pobegnil. Pri tako veliki ribi je dovolj ena sama napaka, da se vse konča," poznavalsko pove. Odločen je bil, da tega ne bo dopustil. Pri tem so mu zelo pomagale dolgoletne ribiške izkušnje in predvsem dobro poznavanje domače vode. "Vedel sem, v katere dele jezera mu ne smem dovoliti pobegniti, saj bi se lahko tam skril ali zapletel in bi bila borba najverjetneje izgubljena." Po približno eni uri lova so ga prvič zagledali kakšnih 20 metrov od obale. "Takrat sem dojel, da imamo opravka z več kot dvometrskim somom. Vedel sem, da bi to lahko bil ulov mojega življenja, vendar si niti približno nisem predstavljal, kakšen veličasten primerek bom na koncu spravil iz vode."

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Uroš Preradović in Igor Popović Uroš Preradović

Rekordni ulov v Škalskem jezeru Uroš Preradović

Rekordni ulov v Škalskem jezeru Uroš Preradović

Rekordni ulov v Škalskem jezeru Uroš Preradović

Rekordni ulov v Škalskem jezeru Uroš Preradović









Uro in pol je trajala intenzivna borba, nato pa sta soma okoli 20.30 s prijateljem Igorjem Popovićem le uspela spraviti iz vode. Šele takrat so lahko zares videli njegove razsežnosti – som je namreč v dolžino meril kar 240 centimetrov! Ogromno ribo je nato prevzel gospodar Ribiške družine Velenje, Edvard Strmčnik, in opravil uradno tehtanje. Tehtnica z nosilnostjo 300 kilogramov se je ustavila pri 91 kilogramih, ribiška družina Velenje pa je uradno potrdila, da gre za rekord Škalskega jezera in enega izmed večjih somov oz. rekordov, ulovljenih v Sloveniji.

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right Trofeja. Uroš Preradović

Rekordni ulov v Škalskem jezeru Uroš Preradović

