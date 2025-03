Pobegli zapornik je najverjetneje imel zunanjo pomoč

Po navedbah uprave za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS) je zaprta oseba v soboto pobeg izvedla med sprehodom, ki poteka na notranjem dvorišču zapora na Povšetovi, pri tem pa je najverjetneje imela zunanjo pomoč. "Pravosodni policisti so ob zaznavi dogodka nemudoma ukrepali v skladu s pooblastili: izvedli so zasledovanje pobegle osebe, a pobeglega v okolici zavoda niso več mogli izslediti," je URSIKS navedel v današnjem sporočilu za javnost.

"Gre torej za sankcijo, ki jo predvideva prekrškovno in ne kazensko pravo. Trenutno v slovenskih zaporih nadomestni zapor prestaja 26 oseb. Kazen prestajajo tudi v odprtih režimih prestajanja kazni oziroma v odprtih oddelkih zapora," so navedli.

Primera tudi nista povezana s pomanjkanjem pravosodnih policistov ali prezasedenostjo, saj so bile v ospredju druge okoliščine, zato se distancirajo od nekaterih navedb, da bi bili pobegli zaprti osebi kakor koli namerno izpuščeni zaradi kadrovske ali finančne podhranjenosti zaporov.

"Zavedamo pa se težave neustrezne umeščenosti trenutne lokacije ljubljanskega zapora in njegovih arhitekturnih pomanjkljivosti ter s tem povezanega oteženega zagotavljanja varnosti. Zanikamo navedbe, da obzidje zapora na nekaterih mestih ne bi bilo varovano z ograjo z rezilno žico in da je do zadnjega pobega prišlo ravno na tej točki," so izpostavili v sporočilu.

Zaradi varnostno občutljivih podatkov nadaljnjih podrobnosti ne morejo razkrivati, so pa bili nekateri ukrepi za povečanje varnosti že izvedeni, so navedli. Trajno pa se bo stanje, tudi v varnostnem oziru, bistveno izboljšalo z izgradnjo in preselitvijo v novogradnjo zapora v Dobrunjah, so dodali.

Po navedbah URSIKS lahko pobegu botrujejo različni dejavniki, vse primere pa je težko dati na skupni imenovalec. Razlogi za pobeg se v posameznih primerih med sabo razlikujejo; pomembni so tako človeški faktor kot arhitekturne značilnosti posameznega zapora. Pobegi iz zaprtih delov zavodov pa so sicer redki, dodajajo.