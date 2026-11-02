URSIV: Računi za dostop do javnih storitev niso ogroženi

Po prijavi dogodka je SIGOV-CERT na podlagi pregleda dnevniških zapisov zaznal zlonamerne aktivnosti in ugotovil, da je konec oktobra napadalec nepooblaščeno dostopal do podatkov na spletnem strežniku enega od državnih organov.

Incident je povezan s sistemom Domino, ki se uporablja v državni upravi. Pri incidentu so bili pridobljeni podatki uporabniških računov in zgoščene vrednosti gesel, ne pa gesla v berljivi obliki. Gre za matematično obdelane vrednosti gesel, iz katerih je v določenih primerih mogoče ugotoviti izvirno geslo.