URSIV: Računi za dostop do javnih storitev niso ogroženi

Po prijavi dogodka je SIGOV-CERT na podlagi pregleda dnevniških zapisov zaznal zlonamerne aktivnosti in ugotovil, da je konec oktobra napadalec nepooblaščeno dostopal do podatkov na spletnem strežniku enega od državnih organov.
Incident je povezan s sistemom Domino, ki se uporablja v državni upravi. Pri incidentu so bili pridobljeni podatki uporabniških računov in zgoščene vrednosti gesel, ne pa gesla v berljivi obliki. Gre za matematično obdelane vrednosti gesel, iz katerih je v določenih primerih mogoče ugotoviti izvirno geslo.
Urad za informacijsko varnost ob tem poudarja, da se incident nanaša na uporabniške račune državnih organov in ne na uporabniške račune državljanov za dostop do javnih elektronskih storitev. Poziv k menjavi gesel se zato ne nanaša na vse državljane.
Pristojne upravljavce informacijskih sistemov so že pozvali k takojšnji ponastavitvi gesel prizadetih računov. Tem uporabnikom so priporočili tudi menjavo gesel v drugih sistemih, če so uporabljali enako geslo.
SIGOV-CERT v sodelovanju s pristojnimi strokovnimi službami nadaljuje analizo obsega, okoliščin in morebitnih posledic incidenta. Na podlagi nadaljnjih ugotovitev bodo po potrebi določeni dodatni varnostni ukrepi, o katerih bodo obveščeni pristojni upravljavci informacijskih sistemov oziroma prizadeti uporabniki.
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