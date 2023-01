Urška Klakočar Zupančič na obisku v zavetišču za zapuščene živali

Pozornost predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič je po aferi s falconom in izjavi o kočiji zdaj usmerjena predvsem v živali. Obiskala je zavetišči za zapuščene živali v Ljubljani in Mariboru in ob tem poudarila, da moramo za živali odgovorno skrbeti in jim nuditi kakovostno življenje, saj so, kot pravi, čuteča bitja ter naši družabniki in ne igrače ali darila. Klakočar Zupančič želi, da skupaj z nevladnimi organizacijami in pristojnimi institucijami najdejo rešitve za izboljšanje področja varstva in zaščite živali pri nas.