Urška Klakočar Zupančič izstopila iz Gibanja Svoboda

Prva podpredsednica Gibanja Svoboda in nekdanja predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je izpolnila svojo napoved in danes tudi uradno izstopila iz stranke. O njenem izstopu je prvi poročal portal N1.

V Svobodi so nam njen odhod potrdili. "Razumemo in spoštujemo njeno odločitev. Urški Klakočar Zupančič se zahvaljujemo in smo hvaležni za vse, kar je storila dobrega za državo in stranko," so sporočili.

Da zapušča politiko in stranko, je sicer Klakočar Zupančičeva napovedala po zadnjih volitvah, ko se ji ni uspelo uvrstiti v državni zbor.