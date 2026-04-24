Slovenija

Urška Klakočar Zupančič izstopila iz Gibanja Svoboda

Ljubljana, 24. 04. 2026 18.06 pred 13 minutami 1 min branja 39

Avtor:
M.P.
Urška Klakočar Zupančič na ustanovni seji DZ

Nekdanja predsednica državnega zbora in vidna članica Gibanja Svoboda Urška Klakočar Zupančič je izpolnila napoved po nedavnih volitvah in tudi uradno izstopila iz stranke. "Razumemo in spoštujemo njeno odločitev. Hvaležni smo za vse, kar je storila dobrega za državo in stranko," so nam ob njenem izstopu sporočili iz Svobode.

Prva podpredsednica Gibanja Svoboda in nekdanja predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je izpolnila svojo napoved in danes tudi uradno izstopila iz stranke. O njenem izstopu je prvi poročal portal N1.

V Svobodi so nam njen odhod potrdili. "Razumemo in spoštujemo njeno odločitev. Urški Klakočar Zupančič se zahvaljujemo in smo hvaležni za vse, kar je storila dobrega za državo in stranko," so sporočili.

Da zapušča politiko in stranko, je sicer Klakočar Zupančičeva napovedala po zadnjih volitvah, ko se ji ni uspelo uvrstiti v državni zbor.

Preberi še Urška Klakočar Zupančič in Bor Zuljan: Ljubezen premaga vse

Položaj podpredsednice stranke je Klakočar Zupančičeva zapustila oktobra 2023 po sporu s predsednikom Svobode Robertom Golobom, na mestu predsednice DZ pa jo je ta mesec nasledil vodja stranke Resni.ca Zoran Stevanović.

urška klakočar zupančič gibanje svoboda

KOMENTARJI39

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Uporabnik1921539
24. 04. 2026 18.41
hvala za to dejanje.Grdo je bilo za oci,tezko za poslusat in se tezje slediti nespametnim domislicam.
Odgovori
0 0
bojer
24. 04. 2026 18.39
Čakam kdaj bo Slatnčan izstopil .... preprosto ne vem, če je kompatibilen z Logarjem.
Odgovori
+0
1 1
natas999
24. 04. 2026 18.37
a je spoznala da so podn od podna???
Odgovori
+3
3 0
PridiNaVIDMAX
24. 04. 2026 18.37
Imam pa eno prašanje. Kje je sedaj vsa tista zgagarska zaplakanska levosučno-balkanska banda, ki je toliko tulila proti Kanglerju??! Kje ste zdaj, ko se razkrivajo vse packarije zokija 2 arsenovića?? KJE STE?? Zakaj niste na nogah in tako pametni ko ste bli takrat?! Zaslužite si vse kletvice tega sveta dvoličneži zdraharski.
Odgovori
+5
5 0
bojer
24. 04. 2026 18.41
... veš kaj nikar preveč ... lahko zagotoviš, da se je sploh kakšen posel speljal brez ... pa naj bo to na tej ali oni strani oziroma celo vmes...
Odgovori
0 0
DK48
24. 04. 2026 18.36
Povsid kjer je bila je morala oditi.
Odgovori
+4
4 0
gonisetaubi
24. 04. 2026 18.35
podgance bežijo iz ladje
Odgovori
+5
6 1
Bbcc12
24. 04. 2026 18.34
Tako kot je rekla je tudi storila. Načelni gredo iz politike. Lažnivci in kradljivci pa ostajajo. Eni že 36 let.
Odgovori
-6
2 8
trollolll
24. 04. 2026 18.38
sla je, ker jo je golob sabotiral in je bila to, da spoka, tudi njegova zelja.
Odgovori
+1
1 0
Bbcc12
24. 04. 2026 18.40
Kar je rekla je storila.👍
Odgovori
0 0
yss
24. 04. 2026 18.34
Tako delajo ženske političarke. Načelne in odločne in držijo besedo. No fantki zgledujte se..Eh, škoda besed..!!!
Odgovori
-3
3 6
Yan191210
24. 04. 2026 18.34
Zakaj zavajate...vsi ostali portali navedejo to: " Čeprav je sicer že po neuspehu na volitvah napovedala umik iz politike, pa takrat končne odločitve po besedah naših sogovornikov še ni sprejela. V stranki naj bi nameravala ostati le v primeru, če bi Golob, potem ko mu ni uspelo sestaviti nove vlade, politiko zapustil. A naj bi premier v odhodu Svobodi dal jasno vedeti, da namerava v politiki vztrajati, tudi ko se preseli v opozicijo."
Odgovori
+2
2 0
PridiNaVIDMAX
24. 04. 2026 18.33
Njena prava in ODLIČNA poteza! Bravo Urška! Upam, da ti jih iz gibanja sramote, khm pardon svobode, sledim čimveč!
Odgovori
+3
5 2
Rožle Patriot
24. 04. 2026 18.32
Važno, da imamo shranjen njej jagodni izbor, vseh njenih norosti, ko bo nekdo očital Stevotu kako vodi DZ, bomo hitro uporabili njene dogodivščine ... !!!
Odgovori
+8
9 1
ACC0
24. 04. 2026 18.32
nima več koristi pa konec svobode za UKZ..... sem vesel da je ni več.... pri teh letih bi lahko imela hormone pod kontrolo....pa še ena strara koka je.
Odgovori
+11
11 0
stoinena
24. 04. 2026 18.32
super. zdaj pa za koristko svojega bora.
Odgovori
+3
3 0
supergigi
24. 04. 2026 18.30
Izstopila je ker ni bila izvoljena, in ker jo imajo tudi v Svobodi vsi poln..
Odgovori
+7
9 2
ivan ivanović
24. 04. 2026 18.29
Boštjančiča iz Adrie so dal za finance genijalci, kakšen je to MULJATOR! BOG POMAGEJ. Ni čudno da so finance na psu in da nas fiskalno EU že svari
Odgovori
+11
11 0
ivan ivanović
24. 04. 2026 18.30
Svoboda se bo zarad tega počas razkrajala kot gnila Češplja
Odgovori
+6
6 0
DEBELA OLIVA
24. 04. 2026 18.28
Ta je naredila stranki ogromno škode in so jo morali dobesedno zbrcat iz stranke
Odgovori
+11
11 0
Castrum
24. 04. 2026 18.28
Ekola, stranka že razpada
Odgovori
+13
14 1
Bbcc12
24. 04. 2026 18.31
Ta stranka ni en človek. Tako kot sds.
Odgovori
-4
3 7
ivan ivanović
24. 04. 2026 18.32
Janša je naš slovenački Gandhi
Odgovori
+1
1 0
PrijaznaOseba
24. 04. 2026 18.28
Vzpon in padec.
Odgovori
+7
7 0
primaa
24. 04. 2026 18.27
Svoboda razpada
Odgovori
+10
11 1
ivan ivanović
24. 04. 2026 18.26
Urška se gre Žuljat na Bor. Odlično! Adijo
Odgovori
+12
12 0
