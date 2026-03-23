Urška Klakočar Zupančič naznanila umik iz politike

"Vsem izvoljenim poslankam in poslancem želim vse dobro. Naj gre Slovenija naprej. Jaz bom ostala sama svoja. In bom ustvarjala naprej izven politike," je Urška Klakočar Zupančič zapisala na družbenem omrežju Facebook.

Po delnih neuradnih rezultatih je v svojem volilnem okraju Ljubljana Center prejela 3893 glasov. Ob prihodu v štab Gibanja Svoboda je ob delnih neuradnih izidih zvečer izrazila zadovoljstvo z rezultatom stranke. Kot je ocenila, so težke spremembe, ki so se jih lotili v preteklem mandatu, prinesle prave rezultate.