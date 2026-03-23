Slovenija

Urška Klakočar Zupančič naznanila umik iz politike

Ljubljana, 23. 03. 2026 06.13 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA Ti.Š.
Urška Klakočar Zupančič

Aktualna predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je po tistem, ko sama na včerajšnjih državnozborskih volitvah ni bila izvoljena v parlament, napovedala umik iz politike. Vsem izvoljenim poslancem je na enem od družbenih omrežij zaželela vse dobro, ob tem pa zapisala, da bo ostala sama svoja ter ustvarjala naprej izven politike.

"Vsem izvoljenim poslankam in poslancem želim vse dobro. Naj gre Slovenija naprej. Jaz bom ostala sama svoja. In bom ustvarjala naprej izven politike," je Urška Klakočar Zupančič zapisala na družbenem omrežju Facebook.

Po delnih neuradnih rezultatih je v svojem volilnem okraju Ljubljana Center prejela 3893 glasov. Ob prihodu v štab Gibanja Svoboda je ob delnih neuradnih izidih zvečer izrazila zadovoljstvo z rezultatom stranke. Kot je ocenila, so težke spremembe, ki so se jih lotili v preteklem mandatu, prinesle prave rezultate.

Urška Klakočar Zupančič se umika iz politike.
FOTO: Bobo

Klakočar Zupančičeva je bila rojena 19. junija 1977, živi v Ljubljani in je magistrica pravnih znanosti. Zaposlena je bila v uradu predsednika vrhovnega sodišča, od konca leta 2008 pa je bila sodnica Okrajnega sodišča v Ljubljani. Potem ko je javno izrazila svoje nestrinjanje s politiko vlade, je zapustila sodniške vrste in se zaposlila v lastnem podjetju. Podpisuje tudi romana Gretin greh: Naj se Bog usmili njene duše in Sibilina sodba: Naj se zgodi božja volja.

Urška Klakočar Zupančič umik politika Gibanje Svoboda volitve

