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Klakočar Zupančičeva vložila pobudo za omejitev števila županskih mandatov

Ljubljana, 22. 10. 2026 11.46 pred 1 uro 2 min branja 68

Avtor:
M.P.
Urška Klakočar Zupančič

Nekdanja predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je vložila pobudo za spremembo Zakona o lokalnih volitvah, s katero želi omejiti število zaporednih županskih mandatov. Po njenem predlogu bi lahko župani v občinah z več kot 3000 prebivalci funkcijo opravljali največ tri zaporedne mandate oziroma 12 let. Za vložitev predloga zakona mora zbrati najmanj 5000 podpisov volivcev, in sicer do 21. decembra.

Po predlogu nekdanje predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič omejitev ne bi pomenila trajne prepovedi kandidiranja. Župani po izteku tretjega zaporednega mandata na naslednjih rednih lokalnih volitvah v isti občini ne bi smeli ponovno kandidirati, po prekinitvi zaporedja mandatov pa bi se lahko znova potegovali za županski položaj.

Omejitev ne bi veljala za občine z največ 3000 prebivalci. Predlagateljica to utemeljuje z manjšim številom potencialnih kandidatov, zaradi česar bi lahko omejevanje mandatov v takšnih občinah nesorazmerno zmanjšalo možnost izbire volivcev.

Stranka Ljubljana smo vsi
Stranka Ljubljana smo vsi
FOTO: Bobo

Predlog predvideva tudi prehodno ureditev. Župani, ki bi pred uveljavitvijo zakona že opravili tri ali več zaporednih mandatov, bi lahko na prvih naslednjih rednih lokalnih volitvah še kandidirali. Če bi bili ponovno izvoljeni, pa na naslednjih rednih lokalnih volitvah v isti občini ne bi smeli več kandidirati.

Klakočar Zupančičeva spremembo utemeljuje s preprečevanjem dolgotrajne koncentracije politične moči, spodbujanjem politične konkurence in omogočanjem večje menjave na županskih položajih. Ob tem v predlogu poudarja, da namen omejitve ni presojanje dela posameznih županov, temveč vzpostavitev splošnega pravila, ki bi veljalo ne glede na njihovo politično pripadnost, priljubljenost ali uspešnost.

Podobne omejitve poznajo tudi druge države

Predlagateljica se v obrazložitvi sklicuje tudi na ureditve v drugih evropskih državah. Med drugim navaja Italijo, kjer za župane občin z več kot 15.000 prebivalci velja omejitev na dva zaporedna mandata, in Poljsko, ki je leta 2018 uvedla omejitev na dva mandata. Portugalska in Litva medtem poznata omejitev na tri zaporedne mandate.

Predlog spremembe slovenske zakonodaje po njeni oceni ne bi imel finančnih posledic za državni proračun ali druga javnofinančna sredstva.

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Klakočar Zupančičeva je pobudo vložila v okviru postopka ljudske iniciative, ob tem pa predlagala, da bi zakon obravnavali po rednem zakonodajnem postopku.

Predsednik DZ Zoran Stevanović je določil, da je prvi dan roka za zbiranje podpisov volivcev 23. oktober, zadnji pa 21. december letos.

Kot predstavnika predlagatelja, ki bi sodelovala pri delu državnega zbora in njegovih delovnih teles, sta v dokumentu navedena Klakočar Zupančičeva in nekdanji predsednik vlade Anton Rop.

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urška klakočar zupančič zbiranje podpisov omejitve župani mandati

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KOMENTARJI68

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kritika1
22. 10. 2026 14.07
Ko ugotoviš, da ti je nekdo v napoto ga premagaš tako, da omejiš število mandatov? Čeprav se s to pobudo načeloma strinjam iz enega samega a zame zelo pomembnega razloga. Župan, mora po dveh mandatih stopiti na stran, da lahko pride nekdo drug, da pokaže ali se da stvari voditi bolje v korist vseh. Dokler ni menjav, bomo težko rekli, da je nekdo res dober. To je kot nedeljsko kosilo. Dokler ne okusiš kuhinje drugega kuharja ne moreš oceniti ali je bil prejšnji dober. In ja, higiena, da se morda tudi pretrgajo določene povezave, ki s časoma postanejo kar samoumevne in pogosto so ti ljudje tudi dražji a tega ne vemo, ker nimajo konkurence, so pač hišni mojstri. Kdor se je kdaj profesionalno ukvarjal s fenomenom korupcije mu je kristalno jasno, da je neomejen mandat dobesedno spodbujevalec korupcije v najširšem pomenu besede. Saj ne gre zgolj za podkupovanje ampak gre za vprašanje kako se lahko ljudje po dveh mandatih "pokvarijo". Tu z lahkoto dodamo fenomen kuhane žabe in ja še bi lahko razpravljali, kaj prinesejo s seboj neomejeni mandati. Najmanj kar je je "domačnost", ki je lahko zelo nevarna, ker ni več neke resne, kritične presoje, saj smo vsi prijatelji, mar ne?
Odgovori
0 0
Castrum
22. 10. 2026 14.04
Resen novinar bi UKZ vprašal, zakaj je bila tri leta nazaj proti omejitvi mandatov župana, danes pa to zagovarja. A imamo resne novinarje?
Odgovori
0 0
Castrum
22. 10. 2026 14.02
A se spomnite tri leta nazaj? Ko je takratna opozicija v DZ predlagala omejitev županskih mandatov? Se spomnite? In takrat je bila Klakočarjeva PROTI temu. Danes pa ....
Odgovori
0 0
MatrixPegaz
22. 10. 2026 13.55
3 leta nazaj so podobno pobudo dali pirati in je le levica podprla od koalicije... Tale predlog je sedaj samo samopromocija...
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+2
3 1
hobotnica1
22. 10. 2026 13.52
Omejitev na 2 mandata je dovolj. Bilo bi veliko kotisti od tega.
Odgovori
+4
4 0
Neopredeljen 65
22. 10. 2026 13.48
Omejitev število mandatov tudi za poslance in to na največ dva. Prav tako starostna omejitev, naj bo več mladih.
Odgovori
+5
5 0
Julijann
22. 10. 2026 13.47
So ji Pirati prinesli tako pobudo ko je sedela na mestu predsednice DZ, a se zanjo ni zmenila. Pač politična hinavka.
Odgovori
+4
6 2
Ricinus
22. 10. 2026 13.47
Kje lahko podpišem?
Odgovori
+4
4 0
Julijann
22. 10. 2026 13.54
Pirati so uspešno zbrali podpise, prinesli vse v DZ, a Urška sploh ni dala tega na dnevni red.
Odgovori
+4
4 0
galambszar
22. 10. 2026 13.46
V parlamentu je že imela nočne seanse z Borivojem sedaj pa bi jih imela še na magistratu.
Odgovori
+3
4 1
krpati
22. 10. 2026 13.46
Še prej naj to v parlamentu porihtajo. Potem šele se lahko kaj pogovarjamo.
Odgovori
+1
1 0
biggie33
22. 10. 2026 13.45
Kaj pa sodniki? Doživljenski mandat, ne glede na učinkovitost, število zastaranih primerov in oprostilnih sodb zaradi procesnih kršitev.. torej, nikomur ne odgovarjajo in tudi zamenjati se jih ne da..
Odgovori
+3
3 0
deny-p
22. 10. 2026 13.45
Kaj naj rečem, poceni reklama....
Odgovori
+3
4 1
Majzelj
22. 10. 2026 13.43
Jaz bi dodal še obvezno psihofizično testiranje. Pomebne funkcije zahtevajo odgovorne ljudi z zdravo naravo.
Odgovori
+5
5 0
Vrhovni poveljnik
22. 10. 2026 13.41
Tako je! Ona mama, Žanči pa dojenček! Ima to okroglo glavico, tup pogled, pa v oči te gleda in kaka.
Odgovori
+4
7 3
krpati
22. 10. 2026 13.40
Če bo veljalo tudi za poslance sem za. Drugače kar obvoz. Pa za nadomestilo poslancem tudi prosim referendum.
Odgovori
+5
5 0
mejacrnikal
22. 10. 2026 13.40
zdej ko nisi v parlamentu imas celo dobre predloge
Odgovori
+4
4 0
PEACEMAKER
22. 10. 2026 13.39
Bruham koker vedno ko to berem.
Odgovori
+5
7 2
Odgovorno
22. 10. 2026 13.38
je pa edina ki bi se lahko poimenovala . Ursa Klakočar Zupančič Zuljan... 4x nima nihče razen ć-jev
Odgovori
+3
4 1
majsterinegasrat
22. 10. 2026 13.37
Homo antipatikus.
Odgovori
+6
8 2
Firedancer
22. 10. 2026 13.37
Obvezno tudi poslancem.... 2 mandata in vozi
Odgovori
+10
10 0
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