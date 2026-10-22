Klakočar Zupančičeva vložila pobudo za omejitev števila županskih mandatov

Po predlogu nekdanje predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič omejitev ne bi pomenila trajne prepovedi kandidiranja. Župani po izteku tretjega zaporednega mandata na naslednjih rednih lokalnih volitvah v isti občini ne bi smeli ponovno kandidirati, po prekinitvi zaporedja mandatov pa bi se lahko znova potegovali za županski položaj. Omejitev ne bi veljala za občine z največ 3000 prebivalci. Predlagateljica to utemeljuje z manjšim številom potencialnih kandidatov, zaradi česar bi lahko omejevanje mandatov v takšnih občinah nesorazmerno zmanjšalo možnost izbire volivcev.

Stranka Ljubljana smo vsi FOTO: Bobo

Predlog predvideva tudi prehodno ureditev. Župani, ki bi pred uveljavitvijo zakona že opravili tri ali več zaporednih mandatov, bi lahko na prvih naslednjih rednih lokalnih volitvah še kandidirali. Če bi bili ponovno izvoljeni, pa na naslednjih rednih lokalnih volitvah v isti občini ne bi smeli več kandidirati. Klakočar Zupančičeva spremembo utemeljuje s preprečevanjem dolgotrajne koncentracije politične moči, spodbujanjem politične konkurence in omogočanjem večje menjave na županskih položajih. Ob tem v predlogu poudarja, da namen omejitve ni presojanje dela posameznih županov, temveč vzpostavitev splošnega pravila, ki bi veljalo ne glede na njihovo politično pripadnost, priljubljenost ali uspešnost.

Podobne omejitve poznajo tudi druge države

Predlagateljica se v obrazložitvi sklicuje tudi na ureditve v drugih evropskih državah. Med drugim navaja Italijo, kjer za župane občin z več kot 15.000 prebivalci velja omejitev na dva zaporedna mandata, in Poljsko, ki je leta 2018 uvedla omejitev na dva mandata. Portugalska in Litva medtem poznata omejitev na tri zaporedne mandate. Predlog spremembe slovenske zakonodaje po njeni oceni ne bi imel finančnih posledic za državni proračun ali druga javnofinančna sredstva.