Klakočar Zupančičeva: Nosite rdeče salonarje ponosno, bodite ženske, kakršne ste

Tetovaže, piercing, rdeči salonarji, vpadljiva oblačila, pa javno petje na radiu, na proslavi. Videz in vedenje, ki bi ga prej pripisali kakšni glasbeni zvezdi kot pa osebi, ki predstavlja prvi obraz naše zakonodajne veje oblasti. Se bivša sodnica Urška Klakočar Zupančič vidi kot sodobna čarovnica, drzna bojevnica, o kateri piše v svojih knjigah in so jo pošiljali na grmade? V kakšnih odnosih sta s predsednikom Svobode in premierjem Golobom? Ter kaj v svoji politični karieri obžaluje?

Urška Klakočar Zupančič s svojim vpadljivim vedenjem in pojavnostjo vse od prevzema ene najpomembnejših funkcij v državi vzbuja pozornost in sproža polemike. Od posmeha, zgražanja in dvignjenih obrvi enih pa do odobravanja in aplavzov drugih. Je bivša sodnica, ki se je v zaprtem Facebook pogovoru zaradi nestrinjanja s covidnimi ukrepi vlade Janeza Janše znašla v disciplinskem postopku in bila oproščena, je borka za človekove pravice in pravice živali, ločena mati dvojčkov, borka za sinovo zdravje, pa za asistenco na domu bolnih mladoletnih. Hkrati je tudi pravna zgodovinarka, pisateljica dveh zgodovinskih romanov namenjenih predvsem ženskam, ki si drznejo biti pogumne, drugačne, svobodne. Njen zaščitni znak so rdeči salonarji, kot simbol sodobnega upora proti šovinizmu, ki so ga posvojile tudi nekatere druge poslanke.

Kot je poudarila ob imenovanju, je tudi borka za spoštljivo komunikacijo, zlasti v parlamentu, ki mu predseduje. Poslancu SDS-a Žanu Mahniču je denimo dejala: "Izrekam vam opomin za žalitev, ki ste jo izrekli". "Gospod Černač, ne podcenjujte me. Sedite in dajte mir!" pa je denimo zabrusila poslancu Zvonetu Černaču. Za pogovor pred našo kamero je izbrala ljubljansko opero, a ne, da bi nam kaj zapela, ampak ker meni, da sta umetnost in kultura v naši družbi prepogosto podcenjeni. Na vprašanje, če bi še kdaj javno zapela, je odgovorila: "Verjetno bom tudi kdaj zapela javno, zakaj pa ne. Petje pa res ni nič slabega". Medtem ko sta predsednica republike in zunanja ministrica nezadovoljstvo javno izrazili, pa je sporna Delova karikatura, ki vse tri prikazuje zgoraj brez, ni prizadela. "To je satira in mislim, da jo je tako treba tudi jemati," je povedala.

Bistveno manj smešni so ji bili prepogosto prazni poslanski sedeži brez opravičila. "Danes lahko povem, da se poslanci udeležujejo sej državnega zbora in da se tudi redno opravičujejo," je povedala. Netolerantna je do žaljive poslanske komunikacije, zato je tudi nemalokrat stroga, opozicija pa ji redno očita zlorabe poslovnika. Kot je povedala za 24UR, lahko kritično komuniciramo tudi tako, da se "ne spuščamo v besedne greznice. "Če je verbalno nasilje dovoljeno v parlamentu, potem se to nasilje seli na ulico in še kam drugam," je prepričana. Glede orožja je povedala, da ne bo nikoli odgovor za naše stiske in da se ji zdi neprimerno na kakršen koli način govoriti o oboroževanju ali pa kazati orožje. "Vedno nam bo prineslo več gorja," meni. Izkustvo gorja je osrednja zgodba junakinj njenih zgodovinskih romanov Gretin Greh in Sibilina sodba, trpeli sta, ker sta bili drzni ženski, pogumni. "Obe ženski sta svobodomiselni, obe ženski si želita živeti tako kot si sami želita," razlaga Klakočar Zupančičeva, ki je dodala, da je v njiju dveh zagotovo tudi nekaj nje. "Mene ne bodo dali zdaj, hvala bogu ne na pravo grmado, bom pa gorela drugače ne, na Twitterju, Facebooku," pravi.

Ker je razmišljala s svojo glavo se je opekla tudi v stranki, ki jo je soustanovila, pa čeprav v imenu nosi besedo svoboda. Lani je premier Golob pokazal vrata najmanj njenim trem tesnim zaupnikom, neuradno se je jeseni neuspešno iskalo poslanske glasove za njeno zamenjavo na čelu parlamenta, sledilo je slovo od vodstva, oziroma iz mesta podpredsednice stranke. Na vprašanje, ali je Golob zamerljiv človek je odgovorila, da je vsak človek do neke mere zamerljiv. "Jaz imam nek svoj način razmišljanja, imam svoja načela, vem, zakaj sem vstopila v politiko in tako bo tudi ostalo. Ljudje so me konec koncev izvolili - verjetno tudi zaradi tega in ne bom jih razočarala. Se pa trudim z vsemi, tudi s predsednikom vlade, imeti spoštljive in korektne odnose," je razložila.

Na slabih 400 kilometrov oddaljeni Dunaj je lani letela s falconom, v Ugandi posvojila šimpanzinjo in ji dala ime po sebi. Neizprosna in brez dlake na jeziku pred poslanci, a ko se je zoperstavila nekaterim, tudi kadrovski odločitvam Gibanja Svoboda, katere soustanoviteljica je, se je poslovila od mesta Golobove desne roke v stranki, ne pa še od mesta predsednice parlamenta. V nasprotju z Robertom Golobom, ki v priljubljenosti med ljudmi tone, se je sama povzpela tik pod sam vrh lestvic.

Odločitev o odstopu z mesta podpredsednice stranke je temeljila na tem, da si ni želela biti torišče. "Da bolj korektno rečem, nisem želela, da funkcija predsednika državnega zbora postane torišče, kjer bi se kresale burne politične vsebine," pojasnjuje. Zdi se ji zelo nehvaležno, da moraš biti včasih v vlogi, ko se moraš strankarsko politično opredeliti, hkrati pa predstavljaš tudi garant za pravice in dolžnosti opozicijskih poslancev. Pojasnjuje, da ljudje, ki so se združili v Gibanju Svoboda delijo iste vrednote, a da ne razmišljajo vi isto. "Prav je, da imamo različna mnenja, ker bomo samo tako rasli. Prav je, da se slišimo. Nima vedno samo nekdo prav ali pa vedno drugi prav," pravi. Glede Tine Gaber Golobu nikoli ni svetovala. "V zasebno življenje nikogar se jaz ne vtikujem," je zagotovila. Se pa kljub temu druži oziroma prijateljuje z ljudmi, ki Golobu niso več tako blizu ali pa je z njimi celo na bojni nogi - Tatjana Bobnar, Nataša Pirc Musar, Mojca Šetinc Pašek. "Vsi ljudje, ki ste jih našteli so z mano v dobrih korektnih odnosih, ki jih bom gojila še naprej. Ne vidim razloga, da bi se morala odreči osebnim povezavam s temi ljudmi, zato ker morda niso našli skupnega jezika s predsednikom vlade," meni.