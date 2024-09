'Vlagatelji ovadbe so zdrsnili na najnižnji nivo politične kulture'

Urška Klakočar Zupančič je na novinarski konferenci komentirala vložitev kazenske ovadbe zoper njo. Vlagatelji ovadbe so po njeni oceni zdrsnili na najnižnji nivo politične kulture oz. o le tej sploh "ne moremo več govoriti". Dodala je, da v NSi in SDS vlagajo kazenske ovadbe zoper svoje politične nasprotnike, "ko se počutijo nemočne".

"Po mojem osebnem mnenju so s tem zdrsnili tudi v protipravno stanje," je prepričana. "Če je to, da skrbim, da DZ deluje v skladu z ustavo, nevestno delo, potem to jemljem kot priznanje in bom tako delovala vse do konca mandata," je nadaljevala.

Predsednica DZ si je naznanilo "prislužila" s tem, ko ni sklicala izredne seje državnega zbora z obravnavo akta o odreditvi parlamentarne preiskave, ki jo je zahtevala skupina poslank in poslancev. "Navedeno ravnanje predstavlja ravnanje brez zakonskega pooblastila in s tem prestop meja uradnih pravic in izrabo uradnega položaja. Njeno ravnanje prav tako predstavlja kršitev načela zakonitosti," so v naznanilu zapisali v SDS in NSi.

Z neuvrstitvijo točke akta o odreditvi parlamentarne preiskave je po njihovem mnenju kršila tudi načelo demokratične in pravne države, ustavno načelo zakonitosti ter delovala v nasprotju z ustavo. Očitajo ji "namerno in naklepno ravnanje" preprečevanja uvrstitve akta na sejo DZ in s tem omejevanje dela poslank in poslancev ter nedopusten in nezakonit poseg v ustavno določbo, ki ureja parlamentarno preiskavo in njen namen. Predstavlja tudi nedopusten poseg zakon o parlamentarni preiskavi ter poslovnik o parlamentarni preiskavi. Z ravnanjem v nasprotju z ustavo, poslovnikom in zakoni je "zlorabila uradni položaj oziroma uradne pravice oziroma zavestno kršila zakonske in druge predpise", piše v naznanilu.