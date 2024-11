'Njena dejanja dokazujejo, da ni primerna za vodenje Državnega zbora'

Poslanska skupina SDS je v sredo napovedala vložitev predloga za razrešitev predsednice DZ, ki ji očitajo ponavljajoče kršenje poslovnika DZ, ustave, zakonov in neprimernega vedenja.

Kot je na novinarski konferenci povedala poslanka SDS Karmen Furman, predsednica DZ namerno krši poslovnik. "Še nikoli nismo bili priča tako očitnim zlorabam poslovnika." Po mnenju Frumanove so pri Klakočar Zupančičevi piča ekscesem, kršenju ustave in deljenju poslancev na prvo in drugo razredne, oziroma na poslance koalicije in opozicije. "Priča smo manipulacijam, ki jih ne moremo pripisati nepoznavanju in neznanju nekoga, ki prvič sedi v klopeh DZ, temveč gre za namerne in dobro premišljene poteze po načelu, da cilj opravičuje vsa sredstva," je razloge za razrešitev pojasnila Furmanova.

Kot menijo v SDS, je po več kot dveh letih takega vodenja dovolj. Po njihovem mnenju Klakočar Zupančičeva samovoljno tepta pravne norme in se do opozicijskih poslancev obnaša vzvišeno. Furmanova je v izjavi zatrdila še, da je Klakočar Zupančičeva grozila in se nedostojno vedla do treh njihovih poslancev - Danijela Krivca, Andreja Hoivika in Anje Bah Žibert.