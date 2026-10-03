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Slovenija

Urška o srečanju z Melanio: Pogovarjali sva se v slovenščini

Washington/Ljubljana, 03. 10. 2026 16.05 pred 44 minutami 1 min branja 30

Avtor:
K.H.
Urška Bačovnik Janša in Melania Trump

Vladni profil na Facebooku je delil fotografije in zapis premierjeve soproge Urške Bačovnik Janša, v katerem je strnila svoje vtise o srečanju z Melanio Trump. Ameriško prvo damo je označila za toplo in prijetno sogovornico, s katero se je pogovarjala v slovenščini.

"Izjemno sem bila vesela, da sem spoznala gospo Melanio Trump, osebo, ki s svojim delom in poslanstvom soustvarja svetlo prihodnost za otroke. Njene slovenske korenine ji dajejo prav poseben čar. Posebej lepo je bilo, da sva se lahko pogovarjali v slovenščini – jeziku, ki naju povezuje," je svoj zapis, ki so ga objavili na uradnem profilu Vlade RS, zapisala Urška Bačovnik Janša

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Melanio je opisala kot "izjemno toplo in prijetno sogovornico", pa tudi kot "predano, odgovorno in zelo delovno osebo, ki veliko svoje energije in pozornosti namenja otrokom in njihovi prihodnosti". Izpostavila je, da je bila v ospredju dogodka Melaniina pobuda "Fostering the Future Together", ki se osredotoča na izobraževanje otrok, digitalno pismenost, varno in odgovorno uporabo umetne inteligence ter spletno varnost otrok.

"Verjamem, da je prav skrb za otroke in njihovo prihodnost ena najlepših skupnih vrednot, ki nas povezuje ne glede na to, od kod prihajamo," je v objavi sklenila Bačovnik Janša. 

Preberi še Janša v New Yorku, s soprogo se bo udeležil sprejema pri Trumpu

Urška Bačovnik Janša in Janez Janša sta se med 21. in 25. septembrom mudila v New Yorku zaradi 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Zakonca sta se med drugim udeležila tudi tradicionalnega sprejema, ki sta ga za vodje delegacij pripravila Donald Trump in njegova soproga Melania.

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KOMENTARJI30

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FORTUDO1
03. 10. 2026 17.46
Lepo jih je pogledati, ampak seveda brez negativnih komentarjev nekaterih pač ne gre, kaj ne? Če bi favšarija gorela, nebi rabili kurjave, so včasih dejali! No ja, pa kar dajte si duška, da tako sprostite svoje frustracije!
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-1
0 1
CyberWorm00000
03. 10. 2026 17.45
k sreči čez 2 leti nebo weč tega oranžnega pajaca : )) mu je to zadnji mandat : ))) naš pacient bo pa ostal sam kot črna owca : )) še republikanci so se začel distancirat od njega da o ostalem swetu ne goworim : )) weč al manj se ga wsi izogibajo : ))
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-3
0 3
Watcherman
03. 10. 2026 17.46
Tega ne veš kot tudi nobeden drug od nas ne brihta.
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0 0
BBcc
03. 10. 2026 17.45
Jaz sem že mislil da bo nova božičnica. UPS Janša zna samo razbremeniti elito pri rekordnih dobičkih. Še je premalo. Delavec ti pa delaj za drobiž.
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0 0
Hind Rami Iyad Rajab
03. 10. 2026 17.45
zakaj več kot pol americanov imenuje melonijo milo rečeno kurtizana bo pojasnil patogeni štabski genij tovarne zla in laži s trstenjakove...
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0 0
r h
03. 10. 2026 17.45
Same sposobne žene 🤣🤣🤣🤣
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0 0
Apostol1
03. 10. 2026 17.44
Naslov je milo rečeno božjasten. Obe naj bi bili Slovenki in kot , da je to nekaj izjemnega , če sta se obe pogovarjale v Slovenščini. Tudi jaz se s svojo ženo , mamo in s še s kom pogovarjam v Slovenščini , ker smo Slovenci. Aja morda pa je Melanija Avstrijka , nekoč je to že baje izjavila.
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-2
0 2
Za Slovenijo 91
03. 10. 2026 17.43
Punce zmente se da postanemo ameriška članica ,po moje bi bilo to fajn
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+1
2 1
Hind Rami Iyad Rajab
03. 10. 2026 17.43
logično da v slavenščini...obe skupaj ne znata angleško ...je pa pomenljivo, ker do danes ni pojasnjeno z desne za koliko je trump od epsteina kupil melonijo...ali je podobno pot ubral tudi jajo ne bom ugibal...
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-1
1 2
Watcherman
03. 10. 2026 17.40
Vas je veliko,ki trdite,da je Melania Američanka zato,ker živi v ZDA phahahaha no zato,ker ni ona je Slovenka z Ameriškim državljanstvom in prebivalka ZDA kar pa ni isto,če bi bila Američanka?.Lp
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+2
3 1
YouRangMyLord
03. 10. 2026 17.40
Obe obrazno napolnjeni s polnili in si vizuelno postajata podobni - tisti joker face izraz. Škoda.
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+4
4 0
Pametna glavca
03. 10. 2026 17.40
Ja in. Vseeno mi je za te pokvarjene osebke
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+5
5 0
ho?emVšolo
03. 10. 2026 17.39
Obe imata starčke za življenjske sopotnike.
Odgovori
+5
5 0
patogen
03. 10. 2026 17.38
Levičar se nikoli ni znal obnašati, posledica tega, da je kot hlapec zajahal konja nekoč spletom zgodovinskih okoliščin. Lepo je sedaj videti dve prvi dami, Slovenki.
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-7
0 7
Esprit
03. 10. 2026 17.37
Bi lahko obe ustanovili bolnišnico za otroke v Gazi in bi s svojim poslanstvom soustvarjle svetlo prihodnost za otroke.
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+6
7 1
Pametna glavca
03. 10. 2026 17.41
Se je tudi sedaj, ko podpirajo to morijo.
Odgovori
+3
3 0
Veščec
03. 10. 2026 17.34
A ji je tut knjigo porinla,tja pod pazduho,pa to
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+5
6 1
patogen
03. 10. 2026 17.33
Levičar se vedno pogovarja v angleščini tipa Šivilja in Golob ali pa včasih se je v ruščini. ,
Odgovori
-8
1 9
Dejmonaši
03. 10. 2026 17.29
Lepo je potovati na stroške davkoplačevalcev!
Odgovori
+10
12 2
patogen
03. 10. 2026 17.36
Ministrstvo za kulturo pod vodstvom Aste Vrečko slovenskim umetnikom omogoča enomesečno bivanje in ustvarjanje v svoji umetniški rezidenci v New Yorku. - definitivno ne na lastne stroške in veliko dražje od Urške.
Odgovori
-5
2 7
john gotti
03. 10. 2026 17.23
saj nobena nezna angleśko
Odgovori
+9
14 5
tron3
03. 10. 2026 17.23
Na mreži imate kako izgleda fotkanje z Dončijem in z Melanie, zato Vam lahko zapišem, da se niso srečali!!
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+6
6 0
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