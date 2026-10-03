Urška o srečanju z Melanio: Pogovarjali sva se v slovenščini

"Izjemno sem bila vesela, da sem spoznala gospo Melanio Trump , osebo, ki s svojim delom in poslanstvom soustvarja svetlo prihodnost za otroke. Njene slovenske korenine ji dajejo prav poseben čar. Posebej lepo je bilo, da sva se lahko pogovarjali v slovenščini – jeziku, ki naju povezuje," je svoj zapis, ki so ga objavili na uradnem profilu Vlade RS, zapisala Urška Bačovnik Janša .

Melanio je opisala kot "izjemno toplo in prijetno sogovornico", pa tudi kot "predano, odgovorno in zelo delovno osebo, ki veliko svoje energije in pozornosti namenja otrokom in njihovi prihodnosti". Izpostavila je, da je bila v ospredju dogodka Melaniina pobuda "Fostering the Future Together", ki se osredotoča na izobraževanje otrok, digitalno pismenost, varno in odgovorno uporabo umetne inteligence ter spletno varnost otrok.

"Verjamem, da je prav skrb za otroke in njihovo prihodnost ena najlepših skupnih vrednot, ki nas povezuje ne glede na to, od kod prihajamo," je v objavi sklenila Bačovnik Janša.