Ustavno sodišče razveljavilo določbo o dvigu plačnega stropa za zdravnike in zobozdravnike

Zadnji interventni protikoronski zakon je bil sprejet konec preteklega leta. Za zdravnike in zobozdravnike je do konca leta 2022 dvignil plačni strop za šest razredov, do 63. razreda.

Zatrjevali so, da je bil v postopku sprejemanja zakona kršen 90. člen ustave o zakonodajnem referendumu, ker da izpodbijani člen interventnega zakona ne pomeni nujnega ukrepa, ki bi bil povezan z odpravo posledic covida-19 in zato ne spada v materijo interventnega zakona. DZ po njihovem mnenju ne bi smel sprejeti sklepa o nedopustnosti referenduma glede sporne določbe.

Zahtevo za presojo ustavnosti dviga plačnega stropa so na ustavno sodišče kot volivci vložili predsedniki petih sindikalnih central, in sicer Branimir Štrukelj , Jakob Počivavšek , Lidija Jerkič , Evelin Vesenjak in Peter Majcen .

Odklonilni ločeni mnenji sta podala sodnika Klemen Jaklič in Marko Šorli, pritrdilni pa Rok Čeferin in Rajko Knez.

Kot je razvidno iz danes objavljene odločbe, so ustavni sodniki ugotovili, da množičen pojav covida-19, tudi če uradno ni razglašena epidemija, pomeni naravno nesrečo. Torej interventni zakon, ki pomeni zakonsko podlago za nujne ukrepe za zagotovitev odprave posledic covida-19, spada med izjeme, za katere ni po 90. členu ustave ni dopustno razpisati zakonodajnega referenduma.

Vendar pa izpodbijana določba, ki bi posegla v zakon o sistemu plač v javnem sektorju z zvišanjem plačnih razredov za vse zdravnike in zobozdravnike ter s tem posegla v temelje enotnega plačnega sistema javnih uslužbencev in porušila postavljena razmera, po oceni ustavnih sodnikov ni nujen ukrep, s katerim bi se odpravljale posledice covida-19.

Ob tem je ustavno sodišče zavrnilo navedbe DZ in vlade, da sta škodljivi posledici covida-19 tudi zmanjševanje števila zdravnikov in da naj bi se z izpodbijanim ukrepom pomagalo predvsem mladim zdravnikom. Ugotovilo je, da tako odhajanje oz. pomanjkanje zdravnikov kot nizke plače mladih zdravnikov očitno niso povezani z množičnim pojavom covida-19, temveč "so posledica že dalj časa trajajočega nezadovoljstva zdravnikov s plačnim sistemom in drugimi pogoji dela, pa tudi drugih dejavnikov, kot sta politika izobraževanja zdravnikov, omogočanje specializacij itd".

"Poleg tega možnost zvišanja plač mladih zdravnikov ni odvisna od izpodbijanega ukrepa, saj ta omogoča zvišanje najvišjih zdravniških plač. Plačni razredi delovnih mest mladih zdravnikov pa so bistveno nižji in jih je mogoče zvišati ne glede na veljavnost izpodbijanega ukrepa iz 48. člena zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covida-19," so zapisali.

Ustavni sodniki so sicer pred dvema mesecema izvajanje presojane določbe zadržali do končne odločitve, saj so ocenili, da bi izvrševanje morebiti protiustavnega spornega člena povzročilo hujše škodljive posledice.

Kot je znano, je sporazum o dvigu plač zdravnikom na noge spravil ostale sindikate v javnem sektorju. Ti zahtevajo enako obravnavo, torej da bi se vsem zaposlenim v javnem sektorju dvignile plače za šest razredov. To zahtevo so predali ministru za javno upravo Boštjanu Koritniku, ki je ob tem opozoril, da bi takšen dvig plač za 188.000 zaposlenih v javnem sektorju pomenil 1,5 milijarde evrov na leto, kar se ne sklada z izhodiščem, ki ga je vlada dala za vzdržnost javnih financ.

V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije niso presenečeni nad odločitvijo Ustavnega sodišča RS, ki je razveljavilo 48. člen PKP10 in s tem dvig plačnega stropa zgolj za zdravnike in zobozdravnike, so sporočili: "Vlado RS ter poslanke in poslance Državnega zbora smo ves čas obravnave zadnjega interventnega zakona opozarjali, da dvig najvišjega plačnega razreda zgolj za eno plačno podskupino ni nujen ukrep za odpravo posledic Covid-19 in da pomeni neenako obravnavo javnih uslužbenk in uslužbencev. Ker je bil zakon, kljub jasnim pozivom, sprejet in to po nujnem postopku, je pet predsednic in predsednikov sindikalnih central, s prvopodpisanim Branimirjem Štrukljem, predsednikom KSJS, vložilo zahtevo za oceno ustavnosti omenjene določbe interventnega zakona. Odločitev Ustavnega sodišča RS je pričakovana in je posledica še ene izmed mnogih kršitev Ustave RS, ki si jih je privoščila trenutna oblast v zadnjih dveh letih. Če bi vladajoči spoštovali temeljne principe socialnega partnerstva in bi usklajevanje zakonov potekalo pred obravnavo na vladi in v Državnem zboru, do takih tveganj ne bi prihajalo."

V KSJS od prihodnje vlade pričakujejo takojšnji začetek pogajanj o plačah v javnem sektorju, ki bo vzpostavila ustrezna razmerja med plačami – s poudarkom na spodnji tretjini plačne lestvice. Pričakujejo tudi ponovno vzpostavitev Ekonomsko-socialnega sveta, ki bo temeljil na enakopravnem dialogu socialnih partnerjev in vlade. Le tako se bo v prihodnje mogoče izogniti potrebi po vlaganju zahtev za oceno ustavnosti, ki so eno od sredstev sindikatov, ko ni ustreznega dialoga z oblastjo, so zapisali v odzivu.