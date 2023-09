Usedline, ki jih je v Ljubljani naplavila Sava, niso onesnažene

Na današnji novinarski konferenci župana Zorana Jankovića so predstavili tudi potek sanacije bivalnih prostorov po poplavah. Grobelnikova je pojasnila, da komunikacija med prebivalci in službo za lokalno samoupravo teče dnevno, prebivalce pa spodbujajo, da za informacije, za katere je pristojna država, pokličejo na številko 114.

Nekateri izvajalci, ki jih je predlagala občina, so že začeli z delom, trenutno potekajo pripravljalna dela in dela, ki niso vezana na lesene dele. Za slednje namreč še vedno čakajo odločitev urada za kemikalije o premazu za les, ki ga je predlagal Miha Humar s katedre za lesne škodljivce, zaščito in modifikacijo lesa na ljubljanski biotehniški fakulteti.

Prizadetim prebivalcem so v preteklem tednu poslali osnutke pogodb za izvajalce sanacije, a je Grobelnikova ponovno pojasnila, da so to zgolj predlogi, ki jih prebivalci lahko uporabijo, lahko pa sestavijo svojo pogodbo oziroma se drugače dogovorijo z izvajalci. "Pogodba tudi ni edina osnova za izplačilo donacijskih sredstev," je dejala in dodala, da so to tudi računi za opravljeno delo in nakup materiala.