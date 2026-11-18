Olajšave in lestvica za odmero dohodnine za leto 2027 se bodo uskladile v večji meri, kot določa zakonski minimum, in sicer v višini 75 odstotkov rasti povprečne mesečne plače v Sloveniji za junij 2026 glede na junij 2025, so sporočili z ministrstva za finance. Poudarili so, da bo to pozitivno vplivalo na plače, po njihovih izračunih bodo ljudi razbremenili za 168 milijonov evrov.

75-odstotna uskladitev pomeni pomeni zvišanje olajšav in mej davčnih razredov dohodninske lestvice za 6,225 odstotka.

"Če upoštevamo plače, pri katerih je obračunana samo splošna olajšava, bo zaposleni z minimalno plačo prihodnje leto pri neto plači pridobil okoli 260 evrov letno, zaposleni s povprečno plačo okoli 150 evrov letno, zaposleni s plačo v višini dveh povprečnih plač pa okoli 299 evrov letno," so izračunali na finančnem ministrstvu.

"Če upoštevamo splošno olajšavo in olajšavo za enega otroka, bo zaposleni z minimalno plačo prihodnje leto pri neto plači pridobil okoli 290 evrov letno, zaposleni s povprečno plačo okoli 199 evrov letno, zaposleni s plačo v višini dveh povprečnih plač pa okoli 361 evrov letno. Ob upoštevanju splošne olajšave in olajšave za dva otroka pa bodo letni prihranki pri omenjenih kategorijah plač znašali 224, 252 in 428 evrov," so še dodali.