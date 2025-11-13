Boljše neto plače: uskladitev olajšav in dohodninske lestvice za več kot predvideno

Vlada se je s predstavniki sindikatov v okviru Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) dogovorila o zvišanju olajšav in mej davčnih razredov za 75 odstotkov rasti povprečne plače. To bo pozitivno vplivalo na neto plače.

V predlog zakona o izvrševanju proračunov za prihodnji dve leti, ki ga je v DZ poslala konec septembra, je vlada zapisala, da se bodo olajšave in meje davčnih razredov dohodninske lestvice prihodnje leto zvišale za 3,7 odstotka. Zakon o dohodnini namreč določa, da se mora koeficient za uskladitev teh zneskov določiti najmanj v višini 50 odstotkov rasti povprečnih mesečnih plač zaposlenih v Sloveniji za junij tekočega leta v primerjavi z junijem prejšnjega leta. Po podatkih statističnega urada je bila letna stopnja rasti povprečne plače 7,4-odstotna.

DZ bo zakon potrjeval na novembrski seji

Finančni minister Klemen Boštjančič je že takrat povedal, da se bodo socialni partnerji o tem še pogovarjali, in če se bodo o uskladitvi dogovorili drugače, bo Zakon o izvrševanju proračunov v postopku sprejemanja v DZ ustrezno prilagojen. DZ bo zakon potrjeval na redni novembrski seji, ki se začne v ponedeljek. S finančnega ministrstva so danes sporočili, da se je vlada s predstavniki sindikatov v okviru strokovnega odbora ESS za področje financ in davčne zakonodaje dogovorila o uskladitvi olajšav in mej davčnih razredov dohodninske lestvice za leto 2026 v višini 75 odstotkov rasti povprečne mesečne plače v Sloveniji za junij 2025, torej za 5,55 odstotka. Spomnili so, da je Boštjančič dogovor o tem večkrat poskusil doseči z obema socialnima partnerjema. Po nedavni prekinitvi aktivnosti delodajalcev v okviru ESS pa se je zdaj o uskladitvi dogovoril le s sindikati.

Zaposleni z minimalno plačo 220 evrov, s povprečno 130 evrov ...