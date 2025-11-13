Svetli način
Slovenija

Boljše neto plače: uskladitev olajšav in dohodninske lestvice za več kot predvideno

Ljubljana, 13. 11. 2025 10.53 | Posodobljeno pred 37 minutami

Ne.M. , STA
Vlada se je s predstavniki sindikatov v okviru Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) dogovorila o zvišanju olajšav in mej davčnih razredov za 75 odstotkov rasti povprečne plače. To bo pozitivno vplivalo na neto plače.

Seja Ekonomsko-socialnega sveta
Seja Ekonomsko-socialnega sveta FOTO: Bobo

V predlog zakona o izvrševanju proračunov za prihodnji dve leti, ki ga je v DZ poslala konec septembra, je vlada zapisala, da se bodo olajšave in meje davčnih razredov dohodninske lestvice prihodnje leto zvišale za 3,7 odstotka.

Zakon o dohodnini namreč določa, da se mora koeficient za uskladitev teh zneskov določiti najmanj v višini 50 odstotkov rasti povprečnih mesečnih plač zaposlenih v Sloveniji za junij tekočega leta v primerjavi z junijem prejšnjega leta. Po podatkih statističnega urada je bila letna stopnja rasti povprečne plače 7,4-odstotna.

DZ bo zakon potrjeval na redni novembrski seji, ki se začne v ponedeljek.
DZ bo zakon potrjeval na redni novembrski seji, ki se začne v ponedeljek. FOTO: Bobo

DZ bo zakon potrjeval na novembrski seji

Finančni minister Klemen Boštjančič je že takrat povedal, da se bodo socialni partnerji o tem še pogovarjali, in če se bodo o uskladitvi dogovorili drugače, bo Zakon o izvrševanju proračunov v postopku sprejemanja v DZ ustrezno prilagojen.

DZ bo zakon potrjeval na redni novembrski seji, ki se začne v ponedeljek. S finančnega ministrstva so danes sporočili, da se je vlada s predstavniki sindikatov v okviru strokovnega odbora ESS za področje financ in davčne zakonodaje dogovorila o uskladitvi olajšav in mej davčnih razredov dohodninske lestvice za leto 2026 v višini 75 odstotkov rasti povprečne mesečne plače v Sloveniji za junij 2025, torej za 5,55 odstotka.

Spomnili so, da je Boštjančič dogovor o tem večkrat poskusil doseči z obema socialnima partnerjema. Po nedavni prekinitvi aktivnosti delodajalcev v okviru ESS pa se je zdaj o uskladitvi dogovoril le s sindikati.

Zaposleni z minimalno plačo 220 evrov, s povprečno 130 evrov ...

"To pomeni, da bomo zavezance za dohodnino glede na podatke dohodninskih odmer za leto 2023 davčno razbremenili za skupaj 150 milijonov evrov," so zapisali na ministrstvu. Po prvotnem predlogu bi se v proračun od dohodnine nateklo približno 100 milijonov evrov manj.

Zaposleni z minimalno plačo bo zaradi doseženega dogovora prihodnje leto pri neto plači pridobil okoli 220 evrov letno, zaposleni s povprečno plačo okoli 130 evrov letno, zaposleni s plačo v višini dveh povprečnih plač pa okoli 250 evrov letno, so izračunali na ministrstvu.

