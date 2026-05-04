Usklajevanja z Janšo, pogovori za zaprtimi vrati

Predsednik SDS je že pred časom napovedal korake na poti k oblikovanju koalicije, in sicer s tistimi strankami, ki so podprle spremembo zakona o vladi. Za spremembo, ki število ministrstev s sedanjih 19 krči na 14, so v sredo v DZ poleg poslancev SDS glasovali tudi poslanci NSi, SLS in Fokus, Demokratov in Resnice, ki so tudi pri nekaterih drugih dosedanjih glasovanjih v DZ delovali usklajeno. Odtlej pa v SDS nadaljnjih potez niso komentirali in tako tudi niso pojasnili, komu vse so izhodišča poslali. Da so jih prejeli, so doslej potrdili v Demokratih in v SLS, pri čemer ni jasno, ali so jih v SLS prejeli neposredno od SDS ali prek stranke NSi, ki je prav tako vpeta v usklajevanja.

Izredna seja DZ FOTO: Bobo

V Fokusu pa so danes znova pojasnili, da izhodišč še niso prejeli, in sicer niti neposredno od SDS niti prek NSi. Tako niso seznanjeni z vsebino izhodišč in tudi nič ne vedo o današnjem srečanju s predsednikom SDS. To se jim ne zdi problematično, saj da so v trojčku strank, ki so na volitvah nastopile skupaj, vsebinsko usklajeni. Pričakujejo pa, da bodo povabljeni, "ko bo šlo za resna pogajanja", saj se bo na koalicijsko pogodbo, če bo ta usklajena, podpisal tudi njihov predsednik Marko Lotrič, je pojasnila generalna sekretarka Fokusa Monika Kirbiš Rojs. V NSi so že več dni zaviti v molk, po neuradnih informacijah pa se bo na Janševo vabilo na današnje srečanje odzval predsednik NSi Jernej Vrtovec, ki se je tudi do sedaj o vstopu v koalicijo pogajal sam. Sestanka naj bi udeležil tudi predsednik Demokratov Anže Logar. Pričakovati je, da bodo s potekom pogajanj poslance seznanili na torkovih sestankih poslanskih skupin. Preden bo dokončno sklenjen, pa bo moral dogovor tudi skozi organe posameznih strank. Po nekaterih informacijah se strankam s tem še ne mudi.

Drugi krog iskanja mandatarja

DZ se bo na torkovi izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc Musar, ki je v prvem krogu po marčnih parlamentarnih volitvah edina predlagateljica kandidata za predsednika vlade, da v tem krogu ne predlaga kandidata za mandatarja. Dan zatem bo stekel drugi krog iskanja mandatarja, v katerem lahko svojega kandidata za predsednika vlade poleg predsednika republike predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj deset poslancev.