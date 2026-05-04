Slovenija

Usklajevanja z Janšo, pogovori za zaprtimi vrati

Ljubljana, 04. 05. 2026 15.07 pred 1 uro 3 min branja 67

Avtor:
STA N.V.
Izredna seja DZ

Pred začetkom drugega kroga iskanja kandidata za predsednika vlade so v političnih strankah v pričakovanju, kaj bodo prinesla usklajevanja z najverjetnejšim mandatarskim kandidatom, predsednikom SDS Janezom Janšo. Pogovori potekajo brez oči javnosti in očitno v zelo ozkem krogu, saj tudi v širših vodstvih strank z njihovo vsebino niso seznanjeni.

Predsednik SDS je že pred časom napovedal korake na poti k oblikovanju koalicije, in sicer s tistimi strankami, ki so podprle spremembo zakona o vladi. Za spremembo, ki število ministrstev s sedanjih 19 krči na 14, so v sredo v DZ poleg poslancev SDS glasovali tudi poslanci NSi, SLS in Fokus, Demokratov in Resnice, ki so tudi pri nekaterih drugih dosedanjih glasovanjih v DZ delovali usklajeno.

Odtlej pa v SDS nadaljnjih potez niso komentirali in tako tudi niso pojasnili, komu vse so izhodišča poslali. Da so jih prejeli, so doslej potrdili v Demokratih in v SLS, pri čemer ni jasno, ali so jih v SLS prejeli neposredno od SDS ali prek stranke NSi, ki je prav tako vpeta v usklajevanja. 

FOTO: Bobo

V Fokusu pa so danes znova pojasnili, da izhodišč še niso prejeli, in sicer niti neposredno od SDS niti prek NSi. Tako niso seznanjeni z vsebino izhodišč in tudi nič ne vedo o današnjem srečanju s predsednikom SDS. To se jim ne zdi problematično, saj da so v trojčku strank, ki so na volitvah nastopile skupaj, vsebinsko usklajeni. Pričakujejo pa, da bodo povabljeni, "ko bo šlo za resna pogajanja", saj se bo na koalicijsko pogodbo, če bo ta usklajena, podpisal tudi njihov predsednik Marko Lotrič, je pojasnila generalna sekretarka Fokusa Monika Kirbiš Rojs.

V NSi so že več dni zaviti v molk, po neuradnih informacijah pa se bo na Janševo vabilo na današnje srečanje odzval predsednik NSi Jernej Vrtovec, ki se je tudi do sedaj o vstopu v koalicijo pogajal sam. Sestanka naj bi udeležil tudi predsednik Demokratov Anže Logar.

Pričakovati je, da bodo s potekom pogajanj poslance seznanili na torkovih sestankih poslanskih skupin. Preden bo dokončno sklenjen, pa bo moral dogovor tudi skozi organe posameznih strank. Po nekaterih informacijah se strankam s tem še ne mudi.

Drugi krog iskanja mandatarja

DZ se bo na torkovi izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc Musar, ki je v prvem krogu po marčnih parlamentarnih volitvah edina predlagateljica kandidata za predsednika vlade, da v tem krogu ne predlaga kandidata za mandatarja. Dan zatem bo stekel drugi krog iskanja mandatarja, v katerem lahko svojega kandidata za predsednika vlade poleg predsednika republike predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj deset poslancev.

Po izvolitvi ima mandatar po poslovniku DZ 15 dni časa, da predlaga imenovanje ministrov. V strankah in tudi Janša sicer vztrajajo, da bodo najprej poskusili uskladiti vsebinske podlage za delovanje prihodnje vlade. Neuradno pa je slišati, da bo imel pri imenih ministrskih kandidatov precej besede najverjetnejši mandatar Janša.

Možen kadrovski razrez in imena ministrskih kandidatov, ki so zaokrožili v javnosti, so v strankah sicer označili za špekulacije.

Kirbiš Rojs, ki se je omenjala kot možna kandidatka, je zatrdila, da niti ona niti predsednik Fokusa ne nameravata v vlado, saj da ostajata na svojih položajih v državnem svetu, ki mu Lotrič predseduje, Kirbiš Rojs pa je sekretarka državnega sveta. Mandat se jima izteče leta 2027.

Konec tedna se sicer izteče tudi 30-dnevni rok, v katerem mora DZ po ustanovitvi imenovati generalnega sekretarja DZ, a za zdaj še ni informacij o možnem imenu kandidata. Prav tako tudi ni jasno, ali bo seja DZ, na kateri bi ga imenovali, še pred iztekom roka.

KOMENTARJI67

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Misika1967
04. 05. 2026 16.33
Pakt s hudicom,peklensko bo za delavce in upokojence.
Odgovori
+1
1 0
Beila Ciao1
04. 05. 2026 16.33
Velika večina Sloencev je volilo levo zato imamo 40 glasov.
Odgovori
0 0
Tomy1
04. 05. 2026 16.32
Menda "kolesarjat" presedla na specialko in se zapelje v " sončni zahod"! Banda 🚳🚴🚳 levuharska ...
Odgovori
0 0
matko74
04. 05. 2026 16.32
Danes je obletnica Joževe smrti, kateri jih je izučil vse tele naše ta desne kao
Odgovori
0 0
jank
04. 05. 2026 16.30
Čeprav so jih polna usta boja proti korupciji, se je potrebno strinjati z dr. Lukšičem, ki je dejal, da na tem področju ne bo nobenih rezultatov. Vsi ti vodilni tipi imajo kup korupcijskih grehov oz. afer. A sedaj pa so čudežno ozdraveli? Dajte no. Samo se spomnimo, kaj vse so počeli v času kovida, ko je bilo poleg že znanih svinjarij še mnogo manj znanih. Primer, ko je lastnica nedelujočega d.o.o. ob posredovanju M. Podobnika dobila prvi posel v vrednosti 2 milijona evrov, v nadaljevanju pa še več. Po koncu epidemije pa je firma te gospe kar šla vragom. Že ta njihov intervencijski zakon je v veliki meri sisteska korupcija.
Odgovori
-1
2 3
2mt8
04. 05. 2026 16.32
Ti si pod Golobovanjem vsak dan govoril, da ste se kaviar socialisti znebili janše. On je vam trn v peti, tur na riti, zrno peska v očesu...
Odgovori
0 0
jozefStefan
04. 05. 2026 16.30
Tudi če ga človek ne mara... se mu lahko čudi! Verjetno zadnji pravi politik v državi.. upam pa, da se motim.
Odgovori
+0
1 1
Anion6anion
04. 05. 2026 16.29
Kakšna usklajevanja , saj trdijo da ne sestavljajo vlade.
Odgovori
0 0
MasteRbee
04. 05. 2026 16.27
Če se ne bo tistih pet hektarov zapolnilo, bo še en izgubljen mandat.
Odgovori
0 0
kick.your-ass
04. 05. 2026 16.27
končno ne bo kolon na avtocesti )))
Odgovori
0 0
Jožajoža
04. 05. 2026 16.25
Spet komunisti na oblast
Odgovori
-2
0 2
Beila Ciao1
04. 05. 2026 16.24
Sam že sedaj pogrešam gospoda Maljvca in gospo Stojemenovo Duh.
Odgovori
+2
2 0
vrtnar _
04. 05. 2026 16.23
sem bil danes zjutraj na Šubičevi, pa ni bilo pravnobenega p... una tam, da bi mu katerp krepko povedal
Odgovori
+0
1 1
piu
04. 05. 2026 16.21
Rešiti je potrebno vprašanje in status komunistov......tako ne gre naprej.......
Odgovori
+4
5 1
Jožajoža
04. 05. 2026 16.23
Potem sds stranka komunistov ne bi več obstajala.
Odgovori
-5
1 6
Jožajoža
04. 05. 2026 16.20
Kraljica janševa Stevanovićććć bo skasiral €€€€,$;;;;$ $$$$$$$ ,,
Odgovori
-4
3 7
Beila Ciao1
04. 05. 2026 16.22
Za nas ,ki smo volili Robija imamo še vedno upanje ,da prideta Robi in gospod Maljevac skupaj v pristan.
Odgovori
-2
0 2
Vinko ERRRR
04. 05. 2026 16.23
Ne kraljica ampak ritka
Odgovori
-2
0 2
Kakosmodanes
04. 05. 2026 16.30
@Joža, sama fovšarija.
Odgovori
0 0
Buci in Bobo
04. 05. 2026 16.19
Ko antijanshissssti nabijajo o tem kako sta fides in sds prepletena. A fides se bori za javno zdravstvo.🤣 Ali pa nabijajo kako je đejđej komunist, tip gre in se prikloni žrtvam ppoojev, ga isti antijanezi zmerjajo da je domobranec.🤣 ali pa v prisluhih se razkrije korupcija v sloweniji, antijanezi v en glas đejđej je izdajalec.🤣 takoj vidiš da nimajo v bučah vse porihtano. 🤣🤣🤣🤣🤣
Odgovori
+5
6 1
Buci in Bobo
04. 05. 2026 16.21
Še Kučan vas ima za norca.🤣
Odgovori
+4
5 1
zmago56
04. 05. 2026 16.17
O kučanovih spletkah pa nič? Očitno so sestankovanja komunističnih kapitalistov še bolj tajna in se jih niti omenjati ne sme.
Odgovori
+4
5 1
Watch-Man X
04. 05. 2026 16.16
Ma koga to zanima ko bo prišel sodni dan bo vsak svojega sovražnika v jamo za fu.... pa bo
Odgovori
+0
3 3
supergigi
04. 05. 2026 16.16
Bravo Janša. Ko se sestavi vlada pa čimprej znižati davke. Sindikati in kolesarji pa lahko stavkajo magar 4 leta vsak dan. Ljudstvo je dalo desni sredini mandat za sestavo vlade.
Odgovori
+6
7 1
Kakosmodanes
04. 05. 2026 16.15
O hudo, kako dobro je Zoran Stevanovič zastopal Slovenijo, do sedaj še nobeden tako dobro.
Odgovori
+2
3 1
Jožajoža
04. 05. 2026 16.22
Res je.njegovi v Srbiji so presrečni,da mu je uspelo.kot goljufi mu v Srbiji ne bi
Odgovori
-3
1 4
Jožajoža
04. 05. 2026 16.15
Dob bi bil edino dobro domovanje te kriminalne združbe.za zaklenjenimi vrati.
Odgovori
-6
2 8
Victorinox
04. 05. 2026 16.20
Spet in samo enostransko gledano. Je treba pogledati tudi čez planke svoje.
Odgovori
+3
3 0
