Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Usoda dvorca Viltuš ostaja nejasna

Selnica ob Dravi, 30. 08. 2025 21.10 | Posodobljeno pred 30 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , Ti.Š.
Komentarji
1

Čeprav je sprva kazalo, da se dvorcu Viltuš v Občini Selnica ob Dravi po desetletjih opuščenosti obeta svetlejša prihodnost, načrti za obnovo s sredstvi iz načrta za okrevanje in odpornost niso bili udejanjeni. Na ministrstvu za kulturo pravijo, da obnova dvorca kljub temu ostaja med načrti. A dejstvo je, da ima projekt še veliko neznank.

Dvorec Viltuš
Dvorec Viltuš FOTO: POP TV

"Obnova dvorca Viltuš ostaja med načrtovanimi projekti ministrstva za kulturo. Čeprav se zaradi objektivnih omejitev projekt ni mogel nadaljevati v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost (NOO), ministrstvo aktivno išče druge možnosti za zagotovitev potrebnih sredstev za njegovo izvedbo," so povedali na omenjenem ministrstvu.

Težava pri obnovi tega dvorca, ki se nahaja na poti med Mariborom in Selnico ob Dravi, niso le potrebna visoka finančna sredstva za rekonstrukcijo dotrajane stavbe, ampak je med drugim treba rešiti zapletena lastniška razmerja na območju. To naj bi bil tudi razlog, da so bila predvidena sredstva NOO, ki so časovno omejena, preusmerjena iz Viltuša drugam.

"Projekt je zastal predvsem zaradi neurejenosti zemljišč – ob začetku niso bila pridobljena dodatna zemljišča za parkirišča, ki so nujna zaradi omejitev na varovanem območju kulturnega spomenika. Poleg tega upravljalec objekta še ni bil določen, kar pomeni, da ni bilo mogoče zanesljivo določiti funkcionalne in programske zasnove prenove," pravijo na ministrstvu.

Trenutno se ukvarjajo s postopki za odkup dodatnih zemljišč, potrebnih za umestitev parkirišč, ki so nujni za pridobitev gradbenega dovoljenja. "Poteka tudi iskanje ustreznega upravljalca objekta, kar je ključno za uskladitev programske zasnove ter funkcionalno načrtovanje prenove," pravijo na ministrstvu.

Čemu bi lahko dvorec v primeru obnove služil, še ni jasno. V preteklosti se je omenjalo možnosti izkoriščanja objekta v turistične ali celo izobraževalne namene, a dlje od grobih idej na lokalni ravni niso prišli.

Zaenkrat lahko zagotavljajo le osnovno varovanje objekta, da ga ščitijo pred nadaljnjim vandalizmom in vlomi, ki so v preteklih desetletjih povzročili veliko škode. Kot pojasnjujejo na ministrstvu, skrbijo tudi za tekoče vzdrževanje s periodičnimi pregledi, rednim čiščenjem in popravilom žlebov ter menjavo poškodovane strešne opeke.

Ministrstvo namenja sredstva tudi za redno vzdrževanje parka ob dvorcu. Za to skrbi Turistično društvo Selnica ob Dravi, ki dobi za to 10.000 evrov letno. Okolico gradu redno kosi, čisti in ureja.

Preberi še Z obnovo dvorca Viltuš (vsaj za zdaj) ne bo nič

Dvorec, ki je registriran kot spomenik državnega pomena, je v lasti države in upravljanju Občine Selnica ob Dravi. V pisnih virih je bil prvič omenjen leta 1625, končno podobo pa je dobil v drugi polovici 19. stoletja. V tistem času naj bi v njem na povabilo viltuškega grofa Eduarda Lannoya spal celo madžarski skladatelj in pianist Franz Liszt.

Do druge svetovne vojne je bil grad v lasti različnih plemiških družin, med vojno naj bi bili v dvorcu gestapovski zapori, nekje do sredine 90. let prejšnjega stoletja pa dom starejših občanov. Nato je bila stavba zaradi dolgotrajnega denacionalizacijskega postopka prepuščena propadu.

dvorec Viltuš obnova Ministrstvo za kulturo sredstva
Naslednji članek

Kako blizu bosta Golob in Gabrova ob poroki spustila javnost in medije?

SORODNI ČLANKI

Dvorcu Viltuš se obetajo boljši časi

Obetavni premiki glede usode viltuškega dvorca

Po zaslugi prostovoljcev dvorec Viltuš dobiva lepšo podobo

Dvorec Viltuš: Speča princesa, ki jo iz sna prebujajo prostovoljci

Izklicna cena za grad Viltuš je 700.000 evrov

Grad Viltuš bodo obnovili

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ici
30. 08. 2025 21.32
Tako to gre, če je investicija "predaleč od Ljubljane". Saj vemo, da za Ljubljano vse, kar je bolj vzhodno od Moravč in Krtine ni več Slovenija.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1189