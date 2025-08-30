Usoda dvorca Viltuš ostaja nejasna

"Obnova dvorca Viltuš ostaja med načrtovanimi projekti ministrstva za kulturo. Čeprav se zaradi objektivnih omejitev projekt ni mogel nadaljevati v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost (NOO), ministrstvo aktivno išče druge možnosti za zagotovitev potrebnih sredstev za njegovo izvedbo," so povedali na omenjenem ministrstvu.

Težava pri obnovi tega dvorca, ki se nahaja na poti med Mariborom in Selnico ob Dravi, niso le potrebna visoka finančna sredstva za rekonstrukcijo dotrajane stavbe, ampak je med drugim treba rešiti zapletena lastniška razmerja na območju. To naj bi bil tudi razlog, da so bila predvidena sredstva NOO, ki so časovno omejena, preusmerjena iz Viltuša drugam.

"Projekt je zastal predvsem zaradi neurejenosti zemljišč – ob začetku niso bila pridobljena dodatna zemljišča za parkirišča, ki so nujna zaradi omejitev na varovanem območju kulturnega spomenika. Poleg tega upravljalec objekta še ni bil določen, kar pomeni, da ni bilo mogoče zanesljivo določiti funkcionalne in programske zasnove prenove," pravijo na ministrstvu.

Trenutno se ukvarjajo s postopki za odkup dodatnih zemljišč, potrebnih za umestitev parkirišč, ki so nujni za pridobitev gradbenega dovoljenja. "Poteka tudi iskanje ustreznega upravljalca objekta, kar je ključno za uskladitev programske zasnove ter funkcionalno načrtovanje prenove," pravijo na ministrstvu.

Čemu bi lahko dvorec v primeru obnove služil, še ni jasno. V preteklosti se je omenjalo možnosti izkoriščanja objekta v turistične ali celo izobraževalne namene, a dlje od grobih idej na lokalni ravni niso prišli.

Zaenkrat lahko zagotavljajo le osnovno varovanje objekta, da ga ščitijo pred nadaljnjim vandalizmom in vlomi, ki so v preteklih desetletjih povzročili veliko škode. Kot pojasnjujejo na ministrstvu, skrbijo tudi za tekoče vzdrževanje s periodičnimi pregledi, rednim čiščenjem in popravilom žlebov ter menjavo poškodovane strešne opeke.

Ministrstvo namenja sredstva tudi za redno vzdrževanje parka ob dvorcu. Za to skrbi Turistično društvo Selnica ob Dravi, ki dobi za to 10.000 evrov letno. Okolico gradu redno kosi, čisti in ureja.