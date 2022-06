Kako je stati pred bitjem, ki je praktično že izumrlo, kajti živi sta le še dve samici, zadnji samec je poginil pred štirimi leti. Ko sta to izkusila avtorja knjige, sta v tem videla močno opozorilo človeštvu. Zakonca Videmšek, znana novinarja, sta se v Afriki srečala z zadnjima samicama severnega belega nosoroga. A usoda nosorogov, pravita, je pravzaprav usoda človeštva in napisala sta knjigo, ki skozi to zgodbo govori o tem, kaj ljudje delamo s planetom.