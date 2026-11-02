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Slovenija

Usoda posvetovalnih referendumov še nejasna. Bomo več vedeli v torek?

Ljubljana, 02. 11. 2026 14.24 pred 1 uro 3 min branja 11

Avtor:
STA Ne.M.
Glasovanje na referendumu

Tudi po današnji seji kolegija predsednika DZ, ki je določil dnevni red četrtkove izredne seje DZ, še ni jasno, kdaj bo DZ odločal o predlogih koalicijskih poslancev in Resnice za razpis posvetovalnih referendumov. Po napovedih iz koalicije bi lahko več razkrili v torek, v Svobodi, SD in Levici pa menijo, da koalicija stopa korak nazaj.

Poslanci SDS, NSi, SLS, Fokusa, Demokratov in Resnice so v DZ vložili predloge za razpis posvetovalnih referendumov o zakonski prepovedi zakrivanja obraza na javnih krajih, o nižjem DDV za osnovna živila in energente ter o racionalizaciji javne uprave. Vložili so jih 9. oktobra, ob tem pa napovedali, da naj bi jih izvedli skupaj z zakonodajnim referendumom o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Ta bo 6. decembra, torej ima DZ za razpis posvetovalnih referendumov na isti dan časa še do konca tega tedna. Zakon o referendumu in ljudski iniciativi namreč določa, da od dneva razpisa referenduma do dneva glasovanja ne sme preteči manj kot 30 dni.

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Na četrtkovi izredni seji DZ, za katero je kolegij predsednika DZ Zorana Stevanovića danes določil dnevni red, predlogi za razpis posvetovalnih referendumov za zdaj niso predvideni.

V strankah predlagateljicah se sicer doslej še niso izrekli, ali bodo pri načrtu, da se posvetovalni referendumi izvedejo 6. decembra, vztrajali ali bodo morda predloge posvetovalnih referendumov umaknili. Več bi bilo po napovedih iz koalicije lahko znano v torek po sestankih poslanskih skupin.

V opoziciji pa so do ravnanja koalicije kritični, obenem ne pričakujejo razpisa omenjenih posvetovalnih referendumov. Vodja poslanske skupine Svobode Borut Sajovic je v izjavi za medije dejal, da je na nedavnih referendumih "zmagala zdrava kmečka pamet in to je vladajoči koaliciji zagotovo dalo misliti". "Jaz sem prepričan, da se burkaštva, kot so se ga šli par tednov nazaj in so mu državljanke in državljani odločno rekli ne, ne bodo šli," je dodal.

Sajovic meni, da "dati neko burkaško vprašanje na referendum ali pa v državni zbor vložiti zakon o burkah, govori samo o tem, da so prioritete te vlade drugačne". Vlada je sicer med gradiva v obravnavi prejšnji teden uvrstila predlog novele zakona o varstvu javnega reda in miru, ki zapoveduje razkrit obraz na javnih krajih do mere, da so prepoznane obrazne poteze. "Vlada se ne ukvarja z zdravstvom, prej nasprotno, ga privatizira, vlada ne pomaga kmetijstvu, ki je imelo letos res slabo leto, vlada pred zimo ne naslavlja cen energentov, ampak uvaja preusmerjevalne teme, kar pa ni v redu," je dejal Sajovic.

Tudi namestnik vodje poslanske skupine SD Luka Goršek je dejal, da se je pri oktobrskih posvetovalnih referendumih "izkazalo, da je njihova taktika totalno zgrešena". "Desnica v Sloveniji podcenjuje ljudi s tem, ko jim sugerira referendumska vprašanja, ki so totalno nekako skregana z logiko, ki so dejansko namenjena samo temu, da zamegljujejo tisto primarno vprašanje," je dejal. Predvidena vprašanja na posvetovalnih referendumih, tudi glede nošenja burk, pa po Gorškovih besedah kažejo na to, da gre za ljudi, "ki so obstali v nekem času, ki nimajo nikakršnega stika z realnimi problemi".

Vodja poslanske skupine Levice Asta Vrečko pa meni, da sta se "koalicija in vlada enostavno ustrašili ljudi". "Ustrašili so se tega, kar so videli na prejšnjem referendumu," je dejala. "Predvidevam, da so izračunali, da tukaj ljudje niso neumni, ne nasedajo na provokacije, na populizme in ne želijo vlade, ki hujska in razdvaja ljudi. In zaradi tega so se očitno odločili za drugo taktiko," je dejala. Veseli jo, da bodo v referendumski kampanji tako razpravljali "izključno o referendumu, za katerega so bili zbrani podpisi, torej o interventnem zakonu ali zakonu o bogatih, s katerim pa vlada vrta nadaljnjo milijardo luknje v proračun".

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KOMENTARJI11

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Mclaren
02. 11. 2026 15.45
A so že povedali, kako bodo zakrpali luknjo v proračunu???
Odgovori
0 0
Mclaren
02. 11. 2026 15.44
Koalicija odpisanih, ni poguma???
Odgovori
0 0
odlekiran
02. 11. 2026 15.42
Takole bom napisal, živele burke, vrste za ginekologa, bencin po 3€ in Marcel. Je imel Zmago kar prav, butast narod smo.
Odgovori
0 0
Mclaren
02. 11. 2026 15.44
Marcel ti ni kriv za draginjo, kriva je vlada.
Odgovori
0 0
Nebodijetreba
02. 11. 2026 15.31
Saj do referenduma bodo volivci spregledali, kajte vse, za kar obtožujejo koalicijo, počno in so počeli sami. Nazoren šolski primer levičarstva!
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+1
2 1
FreedomMan
02. 11. 2026 15.26
Najbolj smešno je pa to, da če bo takrat gorivo 2.5 eur bodo ljudje iz inata glasovali tudi za burke, smeh je ta vlada in vse trumpovce po svetu čaka ponižanje hahahaha
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-1
2 3
zvoneti
02. 11. 2026 15.24
Ha, ha , dimna bomba in zavajanje volilcev očitno ne uspeva, počasi bodo dojeli, da nismo vsi z int. kvocientom radiatorja.
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+1
2 1
FreedomMan
02. 11. 2026 15.24
Referendum za neobstoječe burke nujno rabimo, lahko bi jih prepovedali zastonj ampak ne vrzimo par miliončkov za nepotreben referendum, da se desničarje volilce pripelje do ekstaze in pozabijo na draginjo.
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-1
1 2
FERDO9
02. 11. 2026 15.10
Referendum bo imel vprašanje - Ali ste za to, da se zmanjša DDV? Človek ne ve več - ali se to delajo norca iz samega sebe ali iz vseh ljudi. Prodanovič, ti si doktor znanosti, pa daj že povej tvojemu šefu Janšariju, da niso vsi ljudje njegove ovce, ki mu sledijo kot je on sledil KPJ, ko je nosil zastavo v Jajce!
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+0
2 2
ImamLastnoMnenje
02. 11. 2026 15.07
Seveda jih bodo umaknili, saj je genialna ideja zamegljevanja glavnega referenduma s tremi nepomembnimi pogorela na celi črti. Desnuharji so sedaj v paniki, kaj storiti, saj močno upam, da se jim bliža še en, veliko bolj usoden, poraz. Ob porazu ne bodo upravičili ogromnih vložkov kapitala pred volitvami...Dolgovi ne bodo poplačani, kapitalisti pa bodo zahtevali njihovo vrnitev v obliki miljonov EUR ugodnosti.
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+0
1 1
Bbcc12
02. 11. 2026 14.45
Saj ne bojo upoštevali volje ljudstva.
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+1
2 1
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