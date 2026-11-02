Usoda posvetovalnih referendumov še nejasna. Bomo več vedeli v torek?

Poslanci SDS, NSi, SLS, Fokusa, Demokratov in Resnice so v DZ vložili predloge za razpis posvetovalnih referendumov o zakonski prepovedi zakrivanja obraza na javnih krajih, o nižjem DDV za osnovna živila in energente ter o racionalizaciji javne uprave. Vložili so jih 9. oktobra, ob tem pa napovedali, da naj bi jih izvedli skupaj z zakonodajnim referendumom o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Ta bo 6. decembra, torej ima DZ za razpis posvetovalnih referendumov na isti dan časa še do konca tega tedna. Zakon o referendumu in ljudski iniciativi namreč določa, da od dneva razpisa referenduma do dneva glasovanja ne sme preteči manj kot 30 dni.

Na četrtkovi izredni seji DZ, za katero je kolegij predsednika DZ Zorana Stevanovića danes določil dnevni red, predlogi za razpis posvetovalnih referendumov za zdaj niso predvideni.

V strankah predlagateljicah se sicer doslej še niso izrekli, ali bodo pri načrtu, da se posvetovalni referendumi izvedejo 6. decembra, vztrajali ali bodo morda predloge posvetovalnih referendumov umaknili. Več bi bilo po napovedih iz koalicije lahko znano v torek po sestankih poslanskih skupin.

V opoziciji pa so do ravnanja koalicije kritični, obenem ne pričakujejo razpisa omenjenih posvetovalnih referendumov. Vodja poslanske skupine Svobode Borut Sajovic je v izjavi za medije dejal, da je na nedavnih referendumih "zmagala zdrava kmečka pamet in to je vladajoči koaliciji zagotovo dalo misliti". "Jaz sem prepričan, da se burkaštva, kot so se ga šli par tednov nazaj in so mu državljanke in državljani odločno rekli ne, ne bodo šli," je dodal.

Sajovic meni, da "dati neko burkaško vprašanje na referendum ali pa v državni zbor vložiti zakon o burkah, govori samo o tem, da so prioritete te vlade drugačne". Vlada je sicer med gradiva v obravnavi prejšnji teden uvrstila predlog novele zakona o varstvu javnega reda in miru, ki zapoveduje razkrit obraz na javnih krajih do mere, da so prepoznane obrazne poteze. "Vlada se ne ukvarja z zdravstvom, prej nasprotno, ga privatizira, vlada ne pomaga kmetijstvu, ki je imelo letos res slabo leto, vlada pred zimo ne naslavlja cen energentov, ampak uvaja preusmerjevalne teme, kar pa ni v redu," je dejal Sajovic.

Tudi namestnik vodje poslanske skupine SD Luka Goršek je dejal, da se je pri oktobrskih posvetovalnih referendumih "izkazalo, da je njihova taktika totalno zgrešena". "Desnica v Sloveniji podcenjuje ljudi s tem, ko jim sugerira referendumska vprašanja, ki so totalno nekako skregana z logiko, ki so dejansko namenjena samo temu, da zamegljujejo tisto primarno vprašanje," je dejal. Predvidena vprašanja na posvetovalnih referendumih, tudi glede nošenja burk, pa po Gorškovih besedah kažejo na to, da gre za ljudi, "ki so obstali v nekem času, ki nimajo nikakršnega stika z realnimi problemi".

Vodja poslanske skupine Levice Asta Vrečko pa meni, da sta se "koalicija in vlada enostavno ustrašili ljudi". "Ustrašili so se tega, kar so videli na prejšnjem referendumu," je dejala. "Predvidevam, da so izračunali, da tukaj ljudje niso neumni, ne nasedajo na provokacije, na populizme in ne želijo vlade, ki hujska in razdvaja ljudi. In zaradi tega so se očitno odločili za drugo taktiko," je dejala. Veseli jo, da bodo v referendumski kampanji tako razpravljali "izključno o referendumu, za katerega so bili zbrani podpisi, torej o interventnem zakonu ali zakonu o bogatih, s katerim pa vlada vrta nadaljnjo milijardo luknje v proračun".