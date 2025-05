Usoda zakona o dodatkih k pokojninam umetnikov v rokah volivcev

Redno glasovanje pa bo torej v nedeljo med 7. in 19. uro potekalo na 2978 rednih voliščih po državi, 88 voliščih omnia in 29 voliščih v tujini na diplomatsko-konzularnih predstavništvih.

Že v teh dneh lahko volivci, ki želijo svoj glas oddati predčasno, to storijo na 97 voliščih po državi. To možnost je v prvih dveh dneh, torej v torek in sredo, izkoristilo skupno 15.813 volivcev ali 0,93 odstotka volilnih upravičencev.

Kampanja v zadnji etapi

Nasprotniki zakona na čelu s pobudnico referenduma, največjo opozicijsko stranko SDS, zakonu nasprotujejo, saj menijo, da ta ne prinaša jasno določenih meril za podeljevanje dodatkov ter da ti dodatki pomenijo neupravičen privilegij za ozko skupino ljudi in niso pravični do vseh upokojencev. Vztrajajo tudi, da bi morala vlada najprej pripraviti pokojninsko reformo, ki bi izboljšala položaj vseh starejših.

Podporniki zakona in njegovi predlagatelji, ministrstvo za kulturo in vlada, pa poudarjajo, da novi zakon po več desetletjih odpravlja netransparentnost podeljevanja izjemnih pokojnin in zastajanje prošenj ter prinaša ustrezno pravno in sistemsko ureditev. Predlagateljem referenduma pa očitajo manipuliranje volivcev ter napad na kulturo in umetnike. V koalicijskih Svobodi in Levici ob tem pozivajo k bojkotu referenduma.

Organizatorji kampanje lahko volivce nagovarjajo le še do petka do polnoči, ko bo nastopil volilni molk, ki bo veljal do zaključka nedeljskega glasovanja. Prijave domnevnih kršitev volilnega molka bo do takrat sprejemala dežurna služba ministrstva za notranje zadeve.