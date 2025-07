Usoda zakona o gostinstvu bo znana septembra

Zakon o gostinstvu sicer uvaja omejitev kratkotrajnega oddajanja na 60 dni v občinah s stanovanjsko krizo, a jim daje možnost razrahljanja te omejitve. Kriterije za določitev občin s splošno časovno omejitvijo oddajanja bo z uredbo določila vlada, seznam bo veljal dve leti. Te občine bodo lahko po opravljeni analizi omejitev spremenile, in sicer na najmanj 30 in največ 270 dni v koledarskem letu.

Zakon o gostinstvu bo medtem odbor DZ za gospodarstvo ponovno obravnaval septembra. Kot so pojasnili v poslanski skupini SD, od koder prihaja predsednica parlamentarnega odbora za gospodarstvo Bojana Muršič , se z zakonom o gostinstvu namreč ne mudi tako kot z omenjenimi tremi, saj se ti navezujejo na druge zakonske akte.

Matični parlamentarni odbori zakone o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o konoplji za medicinske in znanstvene namene ter o zaščiti živali pretresajo na današnjih sejah, poslanci pa bodo o njih ponovno glasovali v četrtek. Za potrditev bo potrebnih 46 poslanskih glasov.

Zakon določa jasne splošne pogoje, kot je vpis v register nastanitvenih obratov, obvezna pridobitev unikatne identifikacijske številke in soglasje vsaj 75 odstotkov etažnih lastnikov v stavbi ter soglasje lastnikov mejnih stanovanj. Dejavnosti se ne sme opravljati v oskrbovanih stanovanjih.

Leta 2026 bi začeli veljati splošni pogoji, predvsem obveznost pridobitve soglasja solastnikov.

Poleg oddajanja nepremičnin zakon prinaša dve ključni novosti - strokovno kategorizacijo nastanitvenih obratov višjih kakovostnih kategorij štirih in petih zvezdic oziroma jabolk ter uvedbo nove najvišje kakovostne kategorije za turistične kmetije, torej peto zlato jabolko.

Gostinstvo prav tako razbremenjuje birokratskih postopkov z večjo fleksibilnostjo pri poslovanju, vključno z večjo vlogo lokalnih skupnosti za samostojno upravljanje razvoja gostinstva, še posebej na področju sprostitve obratovalnega časa in urejanja premičnih prehrambnih obratov.

Državni svetniki so veto izglasovali na predlog interesnih skupin delodajalcev ter kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev. Večina se jih je namreč strinjala z oceno predlagateljev veta, da stanovanjske politike ni možno reševati z omejevanjem lastninske pravice in podjetništva.