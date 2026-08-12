Usodna ljubezen, ki jo bo oživil orkester iz Alicanteja

Avgustovski program se bo 24. in 25. avgusta ob 20.00 začel z Romeom in Julijo Sergeja Prokofjeva , enim najbolj prepoznavnih baletov 20. stoletja. V glasbi se prepletajo izrazita melodika, ostri ritmični poudarki in izjemno barvita orkestracija, posebno zvočno barvitost pa partituri daje tudi nenavadno razširjeno zasedbo, v katerem najdemo tenorski saksofon, kornet, violo d'amore in mandoline.

Zgodba o nesmrtni ljubezni dveh mladih iz sprtih veronskih družin bo zaživela v novi uprizoritvi španske koreografinje, plesalke in pedagoginje Asun Noales , ustanoviteljice sodobne Plesne skupine OtraDanza in Mednarodnega festivala Abril en Danza. Glasbeno podobo bo oblikoval Simfonični orkester Avditorija Alicante ADDA , eden najmlajših španskih simfoničnih orkestrov. Od prvega nastopa leta 2018 si je pod vodstvom Josepa Vicenta ustvaril mednarodni ugled z raznolikim repertoarjem, inovativnim programiranjem in odprtostjo do sodobnih glasbenih projektov. Njegova posebnost je tudi povezovanje simfonične glasbe z vizualnimi in multimedijskimi elementi. Za album The Chick Corea Symphony Tribute . Ritmo , ki ga je predstavil tudi na 72. Ljubljana Festivalu, je prejel nominaciji za grammyja in latinskega grammyja.

Dva dni pozneje, 27. avgusta ob 20.00, se bo Simfonični orkester Avditorija Alicante ADDA pod vodstvom svojega šefa dirigenta Josepa Vicenta predstavil še v povsem simfonični podobi.