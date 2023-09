Uspeh medijske hiše obeležujemo s tradicionalno POP Promenado

Vrata jeseni so se na naši medijski hiši že odprla. Na POP TV se je z vrhunsko gledanostjo začela že 10., jubilejna sezona Kmetije. Pred nami je nova sezona enega najbolj priljubljenih šovov pri nas Slovenija ima talent. Z dobro uro več novic na teden smo v jesen vstopili tudi na informativnem programu Pro Plus. Potrditev, da kakovost in kredibilnost naših novic prepoznajo tudi spletni uporabniki, pa je nov rekord 24ur.com, avgusta je našo spletno stran obiskalo 1.126.000 unikatnih uporabnikov. Uspeh obeležujemo s tradicionalno zabavo naše medijske hiše, dogodkom z najdaljšo rdečo preprogo: POP Promenado.