Uspeh slovenskih sirarjev - bili so drzni in hkrati skromni

Slovenski sir je produkt, ki mu zadnja leta raste ugled. Na Brdu pri Kranju so se na Festivalu slovenskih sirov zbrali številni sirarji, ki zadnja leta pišejo kar lepo zgodbo o uspehu. Ta nas lahko veliko nauči. Uspeli so namreč s tem, da so spoštovali svojo tradicijo, a se hkrati učili od drugih, da so bili drzni in hkrati skromni ter da so vedeli, da brez trdega dela tudi dober sir ne dozori.