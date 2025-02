Uspeh za Slovenijo: medveda Felixa bodo izpustili iz ujetništva

Po skoraj treh letih vztrajnih prizadevanj je mednarodna organizacija za zaščito živali Four paws dosegla pomemben preboj – lastnik se je strinjal z izpustitvijo medveda Felixa, ki je vse življenje preživel v ujetništvu ob restavraciji v Kočevju, in dovolil, da ga premestijo v Medvedje zatočišče Arbesbach v Avstriji. Izkazalo se je tudi, da so slovenski organi zmotno verjeli, da je Felix že poginil, saj so ga zamenjali z njegovo nekdanjo spremljevalko Mašo, ki je umrla februarja lani.

Kot so danes sporočili iz Društva za dobrobit živali AniMa - Animals Matter, bi odločitev za izpustitev medveda Felixa iz ujetništva lahko pomenila simbolni trenutek za Slovenijo, ki ostaja ena redkih evropskih držav, kjer medvedi še vedno trpijo v zasebnem ujetništvu.

"Primer medveda Felixa ni le zgodba o eni živali, temveč razkriva dolgotrajno sistemsko zanemarjanje s strani pristojnih institucij. Slovenske oblasti so zmotno verjele, da je Felix že poginil, saj so ga zamenjale z njegovo nekdanjo spremljevalko Mašo, ki je umrla februarja 2024. Šele kasnejši inšpekcijski pregled je razkril, da je Felix še vedno živ – kar je jasno izpostavilo pomanjkanje nadzora in neustrezno skrb za te živali," so pojasnili. Od leta 2022 organizacija Four paws poziva slovenske oblasti k zaplembi medvedov, ki so nastanjeni v neustreznih razmerah v zasebnem živalskem vrtu in ob restavracijah. Njihova kampanja je prejela obsežno mednarodno podporo, saj je skoraj 100.000 ljudi podpisalo peticijo za rešitev medvedov. "Felix, rojen leta 1991, je vse življenje preživel v majhni betonski ogradi ob prometni cesti. Namesto da bi svobodno pohajkoval po gozdu, je bil kot turistična atrakcija namenjen gostom restavracije. Desetletja neprimernih življenjskih razmer so pustila hude posledice na njegovem zdravju in počutju," so zapisali v AniMa.

Medved Felix v kletki ob restavraciji v Kočevju

Organizacija Four paws je napovedala načrte za rešitev medveda Felixa in njegovo premestitev v Medvedje zatočišče Arbesbach v Avstriji, kjer bi lahko preživel preostanek svojega življenja v bistveno boljših razmerah. Vendar pa mora pred selitvijo veterinar za prostoživeče živali opraviti temeljit zdravstveni pregled. "Zaradi Felixove starosti in krhkega zdravstvenega stanja je treba skrbno oceniti, ali je premestitev izvedljiva. Čeprav je morebitna rešitev Felixa velik uspeh, trpljenje preostalih dveh slovenskih medvedov, Tima in Mici, še vedno traja. Tim in Mici ostajata v neustreznih razmerah, kjer trpita v ujetništvu in brez ustrezne oskrbe," so opomnili.

Organizacija Four paws skupaj z Društvom za dobrobit živali AniMa ob tem poziva slovenske oblasti in lastnike medvedov, naj sledijo Felixovemu zgledu ter omogočijo tudi njuno premestitev, preden bo prepozno. "Avstrijski in nemški mediji so poročali o zgodbi medveda Felixa, kar dokazuje velik mednarodni interes za reševanje medvedov, ki so v Sloveniji še vedno v ujetništvu. Medijska pokritost v Avstriji in Nemčiji poudarja močno javno in medijsko podporo reševanju medvedov iz neustreznih razmer ter zagotavljanju njihove dobrobiti. V državah, kot so Avstrija, Nemčija, Albanija, Bolgarija, Srbija, Kosovo, Poljska in Ukrajina, so medvede že rešili iz majhnih kletk ob restavracijah in v zasebnih živalskih vrtovih. Zdaj je čas, da tudi Slovenija naredi korak naprej in svojim medvedom zagotovi boljšo prihodnost," so še dodali.