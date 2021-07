Uspehi naših olimpionikov zanetili politične iskrice

Takrat se v poplavi navdušenja najde tudi kakšen nerazumljiv odziv, kot se je pripetil nekdanjemu državnemu sekretarju na ministrstvu za šolstvo in šport Jerneju Štromajerju . Po zmagi košarkarske reprezentance je najprej užalil dva aktualna igralca, nato pa še nekdanjega.

Šport se je nemudoma znašel v prijemu politično obarvanih odzivov. Na Štromajerjevo objavo se je takoj odzval državni sekretar Žan Mahnič , ki je zapisal, naj bo Štromajerja sram. Mahnič pa nikakor ni bil edini. Odzvali so se tudi športniki. Luka Rupnik je Štromajerju posmehljivo zapisal: "Hvala bucko."

Marsikoga pa je zmotilo tudi to, da se je ministrica Simona Kustec olimpijskih iger udeležila v živo. Ministrico smo pred začetkom iger v javnosti videvali le redko, večina pa jo je v času epidemije dojemala bolj kot ministrico za šolstvo in veliko manj kot tudi ministrico za šport. Temu so botrovale tudi izjave, kot je bila na primer: "Če primerjate dosežene rezultate v večini športnih panog, boste videli, da drugačen pristop k treningom v času koronavirusa ni puščal nekih večjih sprememb v doseženih rezultatih."

Pred dnevi pa se je Kustečeva odeta v slovensko zastavo in s ponosnimi objavami vendarle začela oglašati iz Tokija, kamor niso mogle odpotovati niti družine ali partnerji naših športnikov. Tam so nastale tudi skupne fotografije z dobitnikom bronaste medalje Tadejem Pogačarjem.