Uspehi pilotnega projekta telemedicine: manj hospitalizacij in zapletov

Bolnikom s sladkorno boleznijo, povišanim krvnim tlakom, kronično obstruktivno pljučno boleznijo, srčnim popuščanjem in astmo z imenom Pametni sistem integriranega zdravstva in oskrbe, ki so želeli sodelovati v pilotnem projektu, so razdelili merilnike in tablice, prek katerih so pošiljali podatke v zdravstveni dom oziroma na kliniko, kjer so spremljali morebitna odstopanja.

V projektu je sodelovalo 100 bolnikov s sladkorno boleznijo in povišanim krvnim tlakom iz Zdravstvenega doma Trebnje in 30 bolnikov s srčnim popuščanjem, ki jih vodijo v okviru kliničnega oddelka za kardiologijo v UKC Ljubljana.

Bolniki z napredovalim srčnim popuščanjem zaradi zapletov veliko časa preživijo v bolnišnicah in so z vidika stroškov v zdravstvu tudi dragi. Če so na podlagi rezultatov meritev, ki so jih bolnik izvajali doma z EKG, na kliniki opazili kakšna odstopanja, so bolnika pravočasno obravnavali, je pojasnil Bojan Vrtovec z UKC Ljubljana.