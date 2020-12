Uspešen planiški 'mehurček': organizatorji tekmovanje izpeljali brez okužb

Iz Planice lahko poročamo o veliki slovenski zmagi, ki je sicer niso prinesli skakalci, ampak organizatorji. V nemogočih razmerah jim je uspelo izpeljati tekmovanje, na katerem so skakalci lovili daljave in ne koronavirusa. Za to pa so morali sodelovati športniki, zdravniki, hotelski delavci in vsi ostali, ki so tako ali drugače udeleženi v tem velikem dogodku. S tem, kako disciplinirano in organizirano so poskrbeli za varnost, so si prislužili čestitke vsega smučarskega sveta.