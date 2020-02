Uspešen zaključek akcija Snežne kepe sreče prinaša nepozabne zimske počitnice

Tradicionalna akcija Snežne kepe sreče že tretje leto zapored razveseljuje otroke iz socialno ogroženih družin, ki se v organizaciji Zveze prijateljev mladine Slovenije, odpravljajo na nepozabne zimske počitnice. Zahvaljujoč akciji, ki je potekala od začetka decembra do konca januarja, in v kateri so sodelovali kupci izdelkov Persil, Silan in Somat v Mercatorjevih prodajalnah, bo 50 otrok v družbi prijateljev uživalo v zimskih radostih.

Breda Krašna, ZPMS in Uroš Vodopivec iz Henkla ob predaji donacije FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Cilj projekta, ki je nastal na pobudo podjetij Henkel in Mercator v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije, je otrokom omogočiti nepozabne zimske trenutke in uživanje na snegu ter v zimskih radostih, medtem ko se učijo novih veščin in pridobivajo neprecenljive izkušnje. Zveza prijateljev mladine Slovenije združuje več kot 100 različnih lokalnih društev po Sloveniji, ki skrbijo za družine v stiski. Cilj projekta je pomagati otrokom, da sodelujejo v zimskih aktivnostih z vrstniki ter jim omogočiti nemoten razvoj, izobraževanje in srečno otroštvo.

Dobrodelna akcija Snežne kepe sreče FOTO: PR/Arhiv ponudnika

"Izredno smo veseli in počaščeni, da že tretje leto sodelujemo v projektu SNEŽNE KEPE SREČE. Lansko leto smo omogočili zimovanja kar 152 otrokom, skupaj pa smo zbrali 26.160 evrov. To je velika številka in veseli smo, da sta nam Mercator in Henkel zaupala svoj pomemben del podpore tudi letos. Otroci se bodo kmalu ponovno odpravili v Kranjsko Goro, na Pohorje, v Trento - na počitnice, ki si jih zaslužijo in ki jih potrebujejo. Še posebej tisti, ki prihajajo iz manj prijaznega socialnega okolja. To je za njih čas, ko se posvetijo prijateljem, druženju in zimskim aktivnosti ter doživijo počitnice tako, kot bi jih morali vsi otroci. Zato hvala projektu Snežne kepe sreče, ki spodbuja zdrav razvoj otrok in razume, kako pomembno je, da vsi skupaj skrbimo za srečno otroštvo,"je po dogodku povedala Breda Krašna, generalna sekretarka Zveze prijateljev mladine Slovenije.

Predstavniki projekta Snežne kepe srece z voditeljico zaključnega dogodka Špelo Močnik FOTO: PR/Arhiv ponudnika

"Zelo smo veseli in ponosni na sodelovanje, ki poteka že tretje leto zapored. Najprej bi se rad zahvalil našim kupcem, ki so podprli akcijo. Vemo, kako zelo se otroci veselijo počitnic in upamo, da bo zahvaljujoč Snežnim kepam sreče, vsaj del njih užival v zimskih radostih, kjer bodo nastali nepozabni spomini. Navdušeni smo, ko slišimo pozitivne odzive na projekt, saj nas to motivira, da nadaljujemo v svojih prizadevanjih ter podpiramo tiste, ki potrebujejo pomoč. Hvala Zvezi prijateljev mladine Slovenije za lepo sodelovanje in hvala Mercatorju, našemu partnerju projekta za podporo. Vsem otrokom, ki se bodo letos udeležili zimovanja, pa želim vsaj nekaj snega in veliko zabave," je povedal Uroš Vodopivec, key account manager Henkel Slovenija.

Z leve: Andreja Bajželj iz Mercatorja, Breda Krašna ZPMS in Uroš Vodopovec iz podjetja Henkel FOTO: PR/Arhiv ponudnika

"V Mercatorju letno namenjamo znatna sredstva tudi za sponzorstva in donacije, vendar je akcija Snežne kepe sreče posebna, saj s podjetjem Henkel, ZPMS in predvsem s kupci, ki pri tem sodelujejo, skupaj naredimo nekaj dobrega za otroke. Pomoč otrokom bogati vse nas, zato se tudi naši kupci na akcijo radi odzovejo. Zahvaljujemo se vsem, ki so tudi letos prispevali k uspehu projekta Snežne kepe sreče, posebej Zvezi prijateljv mladine Slovenija za njihovo plemenito poslanstvo. Vsako dobro dejanje lahko sproži učinek snežne kepe, ki postaja vse večja," je poudarila Andreja Bajželj iz Mercatorja.

Zaključek dobrodelne akcije Snežne kepe sreče FOTO: PR/Arhiv ponudnika